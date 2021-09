En seier for samfunnet vårt

LEDER: Etter 562 dager med unntaktstilstand åpner samfunnet opp igjen. Samfunnet har bestått sin tøffeste prøve siden annen verdenskrig. Nå er det grunn til å feire.

Statsminster Erna Solberg og helseminister Bent Høie annonserte gjenåpningen av Norge på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Og feiret med en klem.

Fredag klokken 12.30 kunngjorde statsminister Erna Solberg at 561 dager med nasjonal unntakstilstand og krisehåndtering endelig er over. Fra klokka 16, lørdag 25. september kan vi leve som normalt, med forhøyet beredskap.

Dette kunngjorde Solberg på den 208. pressekonferansen Regjeringen har gjennomført siden 12. mars 2020. Det er 562 dager siden 12. mars 2020. Dette har vært en politisk maraton uten sidestykke, men enda viktigere: En dugnad dette landet ikke har gjennomført siden gjenreisningen etter fem års krig som startet i 1945.

Regjeringen, med Solberg og helseminister Bent Høie i spissen, har allerede fått velfortjent ros for sin håndtering av denne uhyre krevende oppgaven. Særlig i de kaotiske og skremmende første månedene av pandemien var regjeringens og helsemyndighetenes tydelige og ikke minst forståelige og enkle måte å ordlegge seg på, av stor betydning.

Samarbeidet mellom helsemyndighetene og den politiske ledelsen har i det store og hele også fungert bra. Uenighet er ikke et svakhetstegn. Det viktige er å være i stand til å skjære gjennom og ta beslutninger i en uoversiktlig og farlig situasjon. Dette har regjeringen klart.

Men den aller største anerkjennelsen tilhører oss alle. Som samfunn har Norge bestått denne testen. Ikke bare bestått, men bestått med en svært god karakter. Antall døde i Norge siden pandemiens start var fredag ettermiddag 850 personer. Totalt er det meldt 184.609 tilfeller av koronasmitte i Norge.

Dødstallet i Norge er meget lavt sammenliknet med land som vi pleier å sammenlikne oss med. I Sverige har 14.100 personer mistet livet på grunn av korona.

Et stort flertall av befolkningen er nå fullvaksinert mot korona, og denne høye vaksinasjonsgraden er også et uttrykk for høy grad av tillit mellom befolkningen og myndighetene. Denne høye tilliten er en av de mest verdifulle kvalitetene ved det norske samfunnet. Et stort flertall av oss har forstått at vaksinering er en solidaritetshandling. Eller en borgerplikt, som Erna Solberg sa det.

Nå har tiden kommet for å feire. For å møtes, for å delta på arrangementer, for å danse og for å kanskje dele ut en klem til noen man ikke har kunnet klemme på en stund.

De som i de siste månedene har båret den tyngste økonomiske byrden, er dem som har vært rammet av de gjenværende restriksjonene som nå fjernes. Kulturaktører, serveringsbransjen, reiselivet og utelivet. Disse bransjene fortjener en særlig anerkjennelse for de belastningene de har måttet ta på seg.

25. september bør bli en nasjonal merkedag. For å markere hva vi kan få til sammen. Som et samfunn.

