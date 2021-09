Ikke elektrifiser sokkelen

AFTENBLADET MENER: Vi må forvente høye strømpriser framover, men det er grep den nye regjeringen kan ta for å redusere dem. Blant annet å ikke elektrifisere flere oljeplattformer.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er drevet med strøm fra land. Elektrifisering av sokkelen bør ikke være en prioritet for en ny regjering.

Torsdag startet Ap, Sp og SV regjeringssonderinger på Hurdalsjøen hotell. Blir de tre partiene enige om å gå inn i regjeringsforhandlinger blir strømmarkedet og prioriteringer ett av de viktigste temaene.

Prisene i Norge er nå tre ganger så høye som normalt. Dette skyldes vannmangelen i magasinene. Men det skyldes også høye priser på gass, kull og CO₂-kvoter samt lite vind til vindkraftverkene i Europa.

Norge blir i årene som kommer mer avhengig av Europas strømmarkeder, og strømprisen her hjemme vil i større grad bli påvirket av dette.

Nye kabler

I Aftenbladet torsdag kunne vi lese om den nye strømkabelen mellom Norge og England – North Sea Link – som skal settes i prøvedrift fra 1. oktober.

Det er stor spenning knyttet til hva som vil skje med prisene i Norge når de knyttes opp mot det britiske markedet, der strømprisene er rekordhøye.

Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland, som ble offisielt åpnet i mai, har allerede fått en del av skylden for de høye strømprisene i Norge.

Strømregningen i Norge består av tre ting: Strømpris, elavgift og nettleie.

Norges strømmarked er allerede knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Det er derfor ikke så enkelt som noen politikere hevder å bare trykke på en bryter og skru av kablene til Europa når det passer oss. Men det politikerne kan gjøre er å ikke godkjenne flere utenlandskabler.

Et annet grep de kan ta er å helt eller tidvis fjerne elavgiften. Dette vil selvfølgelig kreve at man må prioritere vekk noe annet på budsjettet.

Prioriteringer

Begge de nye utenlandskablene ble initiert av Sp-nestleder Ola Borten Moe, da han var olje- og energiminister. Og videreført av Frp da de tok over departementet.

Siden strømprisene var så lave i Norden da, skulle utenlandskablene gi insentiver til å bygge ut ny fornybar energi, altså vindkraft på land. Nå venter NVE at det mellom 2022 og 2030 ikke vil komme noen nye vindkraftutbygginger. Altså blir kraftoverskuddet mindre enn tidligere ventet.

Skal vi både ha nok strøm til fastlandsindustri, nye satsinger som batterifabrikker og datasentre og transportsektoren, burde derfor det første som nedprioriteres være elektrifisering av sokkelen. Først og fremst fordi dette er et tiltak som bare har til formål å grønnvaske oljeindustrien og pynte på norske utslippstall.

All elektrifisering av samfunnet vil kreve store investeringer i kraftnettet, og det betales for av oss strømkunder gjennom nettleien.

For å unngå at nettleien blir skyhøy og for at det vi betaler for faktisk er reelle, globale klimatiltak, sitter denne regjeringen med et stort ansvar for å sørge for at de denne gangen prioriterer riktig.