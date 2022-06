Krav på forutsigbarhet

AFTENBLADET MENER: Skal Stavanger være en attraktiv kommune for barnefamilier, må politikerne sørge for å nå det vedtatte målet om tilbud om barnehageplass i kommunedelen der en bor.

Stavanger kommune forsikret de folkevalgte om at barnehagekapasiteten på Hundvåg var stor nok da de besluttet å legge ned Roaldsøy barnehage. Likevel må flere Hundvåg-barn nå ta til takke med barnehageplass andre steder i kommunen. Fra venstre: Veronika Økland Hidle, Oliver Økland Thorsen, Amalie Lea, Aria Lea-Ullenes og Jennie Thellman. I barnevogna sover Mira Thellman.

Aftenbladet har den siste uken skrevet om flere familier på Hundvåg som risikerte å gå en krevende hverdag i møte til høsten, når barna fikk plass i barnehager i andre bydeler i Stavanger kommune.

Veronika Økland Hidle, som bor på Hundvåg og hadde fått barnehageplass på Stokka, sa at for hennes familie ville dette bety at familien måtte kjøpe ny bil, og betale mer i drivstoff og bompenger.

Andre har også fortalt om store utfordringer.

På Hundvåg er problemet nå at kommunestyret i desember vedtok å legge ned Roaldsøy barnehage. En av årsakene var at det ifølge administrasjonen og kommunedirektøren var for mange barnehageplasser i Hundvåg kommunedel.

Nedleggelsen av Roaldsøy barnehage ble vedtatt mot stemmene til mindretallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp. Gruppeleder i Stavanger Høyre, Sissel Knutsen Hegdal, mener at dette nå er en varslet krise. For innbyggerne på Hundvåg advarte mot dette.

Ifølge barnehagesjef Monica Buvig Stenseth var det «flere Hundvåg-familier som har fått barnehageplass i andre kommunedeler». Hun sa også at erfaring viser at det skjer mange endringer i barnehageopptaket frem mot et nytt barnehageår.

«Det er fortsatt mulig at flere av familiene får oppfylt ønskene sine før høsten er i gang, men jeg kan ikke garantere det», sa hun.

Men dette er ikke godt nok for de familiene det gjelder. Det å få hverdagene til å henge i hop, er helt avgjørende for småbarnsfamilier. Da har de krav på forutsigbarhet.

Torsdag ettermiddag ble det klart at flertallspartiene i Stavanger (Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og Folkets parti FNB) i neste uke vil vedta en instruks til kommunedirektøren om å sørge for at Hundvåg-barn som kun har fått barnehagetilbud utenfor kommunedelen, likevel skal få barnehageplass på Hundvåg.

Roaldsøy barnehage skal fremdeles legges ned.

Hidle sa torsdag at det er fint at politikerne nå sender signaler om at de vil rydde opp. Samtidig mener hun at informasjonen som blir gitt til foreldre er altfor dårlig, og ønsker at politikerne involverer foreldrene i mye større grad i barnehagearbeidet.

Arbeiderpartiets Øyvind Jacobsen skrev i et innlegg i Aftenbladets kommentarfelt at det ikke er noen nyhet at det er foreldre som må ut av sin egen bydel for å få barnehageplass. Og at dette har vært et større problem for noen år siden.

Men dette viser egentlig bare at det er et problem som ikke har blitt håndtert på en god måte over mange år.

Å få tilbud om barnehageplass i kommunedelen en bor i er et vedtatt mål i Stavanger kommune. Skal Stavanger være en attraktiv kommune for barnefamilier, er det helt avgjørende å sørge for at dette målet blir oppfylt.