Finn en løsning!

AFTENBLADET MENER: Lærerstreiken har pågått i to måneder. Vi håper partene ser at de må sette seg sammen og finne en løsning.

Lærerstreiken trappes opp. Fra onsdag er 3155 lærere i streik.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lærerne har streiket siden før ferien. Men svært forsiktig, til å begynne med. Denne uken trappes streiken opp, og onsdag vil totalt 3155 lærere over hele landet være i streik. Det vil si, noen fylker og kommuner blir hardt rammet, andre merker knapt streiken. I Rogaland er det i Haugesund det streikes. Utdanningsforbundet, den største av de tre streikende lærerorganisasjonene, oppgir at ved 17 videregående skoler er nå mer enn 50 lærere tatt ut i streik.

Tonen er hard og til dels bitter mellom de streikende og Kommunenes Sentralforbund (KS), som er arbeidsgiver. Lærerne streiker for høyere lønn, særlig for de med lengst utdanning og lengst ansiennitet. De mener lønn er avgjørende for å få nok utdannede lærere inn i skolen, og gi barna våre en god nok skolegang. KS har et annet syn på hva som er godt nok til å være kvalifisert som lærer.

Tall fra SSB fra 2019 viser at så mange som 33.000 lærere ikke jobber i skolen lenger. Det er en av tre lærere. 16.400 årsverk blir utført av noen uten godkjent lærerutdanning. Og i en undersøkelse Utdanningsforbundet gjorde blant sine medlemmer i fjor, svarte 11 prosent at de hadde søkt andre jobber, og førti prosent hadde tenkt på å gjøre det. Halvparten tenkte altså på å slutte og undervise i skolen. Vi vet også at 500 skoler ikke oppfylte minstekravet til lærertetthet i fjor, et krav som sier at en lærer skal ha maks 16 elever i klassen på de fire yngste trinnene i grunnskolen, og 21 på de eldste.

Vi trenger selvsagt lærerne. Skolen er den viktigste kultur- og dannelsesarenaen vi har. KS, som arbeidsgiver, ville stått seg på å gi klarere uttrykk for det. Vi er virkelig ille ute hvis lærerne ikke vil jobbe i skolen lenger.

Åsmund Arup Seip, seniorforsker ved Fafo, mener det mest sannsynlige utfallet av streiken vil være en langsiktig plan for lønnsøkning. For tilbudet i kommuneoppgjøret i vår ble godtatt av de andre forhandlingspartnerne. Det betyr at hvis lærerne oppnår mer, vil de andre kommuneansatte også ha rett til å forhandle om igjen. Det gjør det lite trolig at lærerne vil komme særlig mye bedre ut av dette nå. Det bør nok også organisasjonene deres se.

For lærerstreiken har pågått i to måneder. For elevene som er rammet, er det lenge, selv om det har vært sommerferie. De har en pandemi med hjemmeskole i ryggen. Vi vet det ikke gikk så bra for mange.

Partene bør sette seg til forhandlingsbordet igjen. Det har begge sider et ansvar for å få til, og sannsynligvis en del å tjene på.

Les også De trenger fremdeles mer enn applaus