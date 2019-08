LEDER: Med mannen bak «Vote Leave»-kampanjen som statsminister Boris Johnsons høyre hånd, rykker Storbritannia enda nærmere stupet.

Dominic Cummings, Johnsons nye spesialrådgiver, var en relativt lite kjent figur før Benedict Cumberbatch spilte ham i filmen «Brexit – The Uncivil War».

Han var strategen bak kampanjen som skulle få britene til å stemme for å forlate EU. Han var mannen bak slagordet «Take back control»», og den som stod bak påstanden om at «vi sender 350 millioner pund til EU hver uke. La oss finansiere helsevesenet i stedet». En påstand som i ettertid har vist seg å være usann.

«Vote leave» har fått bøter for at de holdt tilbake informasjon om samarbeidet med et dataselskap som drev med direktemarkedsføring på Facebook. Og i mars ble Cummings kjent skyldig i forakt mot parlamentet, da han ikke møtte til en høring om spredning av falske nyheter før brexit-avstemningen.

«Karrierepsykopat»

Tidligere statsminister David Cameron har kalt Cummings en «karrierepsykopat». Han er av andre beskrevet som svært kynisk, men som en meget dyktig strateg.

I forrige uke sa den nyansatte rådgiveren til parlamentsmedlemmer at de hadde gått glipp av muligheten til å stoppe en skilsmisse fra EU uten en avtale.

Boris Johnson har sagt klart og tydelig at han vil levere på brexit 31. oktober, selv om EU ikke vil legge bort den irske såkalte «Back Stop»-avtalen, en garanti for at det ikke skal oppstå noen hard grense mellom nord- og sør-Irland.

For ifølge Cummings, kan statsministeren vente med et eventuelt nyvalg til etter datoen for brexit, selv om han skulle tape et mistillitsforslag når parlamentet samles igjen i september.

Hele kongeriket knaker i sammenføyningene. Johnson har den siste uken reist til Skottland, Wales og Nord-Irland i et forsøk på å samle støtte. Stort sett har han bare oppnådd det motsatte.

Pundet i fritt fall

Også økonomien i landet har gått på en smell. De siste ukene har verdien på det britiske pundet stupt. Turbulensen de siste ukene minner mer og mer om svingningene en ser i valutaen i framvoksende markeder, som Mexico, Colombia og Brasil.

For folk flest vil et svakt pund bety høyere priser på mat, klær og strøm. Ifølge en rapport fra London school of economics (LSE) har brexit allerede kostet en gjennomsnittlig husholdning 404 pund, eller rundt 4380 kroner, per år. Høy inflasjon etter brexit-avstemningen i 2016 har i tillegg ført til en nedgang i reallønnen.

Med strategen Cummings som bakmann, kan vi vente oss en rekke påstander om hvor lite farlige følgene av en brexit uten en avtale vil være.

Men en ting som viser klart i hvilken retning det bærer, er hvilken vei pundet tar. Så langt tyder alt på at landet er i ferd med å rykke enda nærmere stupet.