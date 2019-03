Aftenbladet: Turveien i Gauselvågen bør bygges

Bystyret i Stavanger vedtok 1. november 2010 at turveien langs Gandsfjorden skal følge sjøen mellom Boganeset og Frøystad gård, en strekning på en drøy kilometer. Problemet er at turveien da vil krysse eiendommene til en rekke ressurssterke personer og familier, som hele tiden har arbeidet imot vedtaket. 40 av 67 representanter i bystyret stemte for dette vedtaket. Høyre delte seg, der et flertall på 14 stemte for, mens et mindretall på ni stemte imot.

Likhet for loven

Aftenbladet har helt siden saken dukket opp, argumentert for at turveien bør bygges. Dette synet er uendret. Vi har ment at det vil stride mot en alminnelig rettferdighetssans om ressurssterke grupper skal kunne slippe ulemper som andre må finne seg i. Vi bor tett i Stavanger, og Aftenbladet mente, og mener fortsatt, at hensynet til allmennhetens adgang til turområder må trumfe hensynet til privat eiendomsrett og ønsket om å bevare verdifulle eiendommer.

Det ER en ulempe

Dette betyr ikke at vi ikke kan ha forståelse for grunneierne i Gauselvågen. Det er helt klart en ulempe at det anlegges en offentlig turvei over eiendommer som disse, og det er selvsagt også et potensial for at en slik vei vil medføre en svekkelse av verdien på strandeiendommene. Disse ulempene må veies opp mot kommunens behov for å legge til rette for turområder og opplevelser for alle, samt prinsippet om likebehandling.

Strid andre steder

Vi minner om at det også tidligere har vært strid om anlegg av turveier i Stavanger. Bergesen-familien og andre grunneiere i Ramsvig motsatte seg på 1980-tallet bygging av turveien der, men den åpnet i 1991 etter at en avtale ble inngått. Grunneiere langs Store Stokkavatn motsatte seg også bygging av turveien der, særlig på strekningen ut mot Dyrsneset, hvor det også ligger store og verdifulle eiendommer. Dette løste seg også til slutt. Og det var lang strid om bygging av turveien langs Hafrsfjord ut mot Madlasandnes, hvor det også ligger tilsvarende strandeiendommer. Denne er også bygget.

Uheldig presedens

Det er uheldig at saken nå har havnet i retten, med potensial for en langtrukken ankeprosess. Men når så har skjedd, håper vi at retten vil falle ned på et syn som samsvarer med vårt. Det vil danne en meget uheldig presedens om denne saken får et annet utfall.