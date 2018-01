«Norge er et trygt land. Men vi må være på vakt, og ikke være naive»

Russlands president, den tidligere etterretningsagenten Vladimir Putin, demonstrerer noen ganger en temmelig imponerende sans for humor, som da han mandag advarte mot faren for innblanding fra USA i det tilstundende russiske valget. Det er særlig Putins evne til å levere slike uttalelser uten å fortekke en mine som gjør at han avslører seg som en humorist av et visst format.

Selvsagt har Putin et poeng. Alle spionerer på alle, og det naivt å tro at USA ikke forsøker å bruke lysskye midler. Men først og fremst er beskyldningene mot USA et nikk til den pågående etterforskningen i USA, der temaet er russisk innblanding i valget i 2016 som gjorde Donald Trump til president.

Bjørnen sover ikke

Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tirsdag la fram sin trusselvurdering for 2018, pekte sjefen Benedicte Bjørnland da også på nettopp Russland. Faren er stor - og økende - for at russisk etterretning kan påføre norske bedrifter eller norske sikkerhetspolitiske interesser skade gjennom dataangrep. Dessuten vil både russiske og andre utenlandske organisasjoner hele tiden være interessert i å verve agenter og informanter i Norge.

PST: Spionasje mot norske interesser utgjør størst trussel

Svekkede islamister

Faren for terrorangrep i Norge er lavere i dag enn den var for bare noen få år siden. Den viktigste grunnen til det, ifølge PST, er at rekrutteringen til ekstreme islamistiske miljøer er svekket. Det skyldes ikke minst at mange av de mest aktive islamistene sitter i fengsel, eller er drept i Syria eller Irak. Dessuten er det grunn til å anta at de fleste som forlot Norge for å kjempe for IS og andre terrorgrupper, og så langt ikke er bekreftet drept, ikke vil vende tilbake hit.

Nynazister bekymrer

Veksten i de høyreekstreme miljøene i Norge er fortsatt en kilde til stor bekymring. Det er ikke det minste rart. 22. juli er en konstant påminnelse om hva den høyreekstreme, voldsdyrkende ideologien kan føre til. De høyreekstreme miljøene speiler i sin voldsdyrkelse, paranoia og jødehat de islamistiske, uten at denne åpenbare ironien later til å ha sunket inn hos de radikaliserte.

Nye terroraksjoner i Europa må påregnes, sier PST. Noe annet ville vært merkelig, gitt antall angrep de siste årene. Det er samtidig grunn til å minne om at Europa fortsatt er et trygt hjørne av verden. Vi skal være åpne, men ikke naive. Vi skal være på vakt, men vi skal ikke leve i frykt.