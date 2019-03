At regjeringa vil stansa pelsdyroppdrett, er ein av Venstres blanke sigrar. Både i Jeløyaplattforma, då Venstre gjekk inn i regjeringa, og nå i Granavolden-plattforma, fekk dei gjennomslag. Sjølv om både Frp, Høgre og KrF vil behalda næringa. Det vil Sp også. Altså er det eigentleg ikkje fleirtal for ei avvikling i det sitjande Stortinget. Men avvikling skal det bli, og den skal gjennomførast av matminister Olaug Bollestad frå Rogaland og KrF, som sjølv altså er mot det. Næringa skal vera avvikla innan 2025, er meininga. Kor stor kompensasjon bøndene skal få, er ennå uklart.

Omstridd

Nå har pelsdyroppdrett i årevis vore omstridd, og ikkje berre blant dyrevernaksjonistar. Det blir stadig reist spørsmål ved om dyrevelferden for pelsdyr blir godt nok ivaretatt, og om mink og rev i det heile tatt eignar seg for eit slikt liv. Pels er heller ikkje noko vi treng.

Men regjeringa, før Venstre kom inn, slo i si eiga stortingsmelding nummer 8 frå 2016–2017 fast at «regjeringen vil videreføre muligheten til å drive pelsdyroppdrett med en dyrevelferd som er i front internasjonalt.»

Det finst bønder som tok det som eit teikn på at pelsdyr var verd å satsa på. At dei nå kjenner seg brukt for at minipartiet Venstre skulle få ein «blank siger» - altså eit gjennomslag det er lett å kjenna igjen som Venstres verk, er ikkje vanskeleg å forstå.

Og uansett kva ein måtte meina om pelsdyrhald, det er heller ikkje vanskeleg å forstå at ein kjenner seg avmektig og fortvila når levebrødet blir avvikla, sjølv om det eigentleg ikkje er fleirtal for å gjera det i Stortinget. Det byggjer ikkje akkurat tillit til politikarane, for å seia det sånn.

Livsfjernt

Då blir det smått utruleg å høyra Venstres stortingsrepresentant Guri Melby seia høgt til TV2 at pelsdyrbøndene kanskje kan begynna å dyrka medisinsk cannabis, for dei treng jo noko anna å driva med.

Ein ting er at Guri Melby sannsynlegvis ikkje veit noko som helst om ein pelsdyrbonde har jord, jordsmonn, klima, utstyr, bygningar, kunnskap eller kapital til å gå frå å driva med pelsdyr til å dyrka cannabisplanter. Ein annan ting er at ein ikkje bør tråkka på den som alt kjenner seg nedlagt.

Det er så livsfjernt som det kan få bli. Og for Venstre som parti, står det nesten om livet, skal ein tru meiningsmålingane. Ikkje eingong det verkar det som om Melby har tatt innover seg.