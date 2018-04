Feil tid for Folkebadet

På et møte i Tasta bydelsutvalg tirsdag kom det fram at Folkebadet i Stavanger kan komme til å koste rundt en milliard kroner.

Idrettssjef Arne Tennfjord understreket at anslaget hans var en kvalifisert vurdering. Kalkylene er det Stavanger Eiendom som gjør.

Tennfjord viste til ADO Arena i Bergen, som kostet mer enn 1 milliard kroner og som sprakk med 400 millioner. Men i en rapport som ble utarbeidet av konsulentfirmaet Deloitte høsten 2017, lå også anslagene på mellom 500 millioner og 1 milliard kroner for Folkebadet i Stavanger.

Det er tenkt at Folkebadet skal bestå av et 50-metersbasseng, et stupebasseng, et badeland og en helseavdeling. Argumentet er at det vil være et bidrag til folkehelsen i regionen, og viktig for de som driver med svømming og stuping.

Jåttåvågen er pekt ut som det mest aktuelle stedet. Men allerede her starter utfordringene. Bare grunnarbeidene kan komme til å koste i størrelsesorden 150-200 millioner kroner.

Ingen engangsinvestering

Folkebadet er heller ingen engangsinvestering for kommunen. Et så stort anlegg vil kreve at det settes av penger til drift og vedlikehold hvert år, i et ellers stramt budsjett.

Da rådmann Per Kristian Vareide i høst la fram forslag til kommunebudsjettet for de neste årene, sa han at Stavanger må forberede seg på mer utfordrende tider.

Kommunen har høy gjeld og et etterslep på vedlikehold. Og for å finansiere økte investeringer, er de nødt til å spare inn 200 millioner på driften i perioden fram til 2021.

Ordfører Christine Sagen Helgø har gjentatte ganger prøvd å få med seg nabokommunene på Folkebadet. Så langt er det bare Randaberg som har vært positive. Sandnes og Sola har sagt nei.

Høy billettpris

Ifølge Deloittes beregninger, er det sannsynlig med en billettpris på mellom 140 og 150 kroner per voksen. Og det vil koste mer i helger og hverdager etter klokken 16.00.

En så høy inngangspris på anlegget vil kunne være ekskluderende for mange av innbyggerne i kommunen.

Både ADO Arena i Bergen og Drammensbadet har fått negativ omtale for høyt prisnivå.

Tanken om Folkebadet er god, men akkurat nå er ikke dette et prosjekt kommunen bør prioritere.

Alternativet kan være å se om en privat aktør ønsker å investere.