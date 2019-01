Mer politikk, mindre spill?

«Vi har fått en flertallsregjering. Det betyr at det kommer til å handle mer om innholdet i politikken, og ikke så mye om spillet i politikken,» svarte statsminister Erna Solberg på spørsmålet om hva som er det beste for Norge med den nye regjeringen.

Det er all grunn til å hilse akkurat det velkomment. Mye står på spill, både nå og i de nærmeste årene. Tilliten mellom oss, forskjellene mellom oss, uroen internasjonalt, store klimaendringer og bærekraften i vårt eget samfunn.

Skjørt

Vi vet også at samholdet mellom de fire regjeringspartiene er skjørt. Motsetningene, avstanden, kamelsvelgingen og hestehandlene har det alt vært skrevet mye om. Spenningene går ikke bare mellom Frp og de to minipartiene Venstre og KrF, også mellom et liberalt Venstre og et konservativt KrF blir spenningen stor når det er snakk om bioteknologi, abort og ruspolitikk.

Når de nå sitter sammen i en flertallsregjering, vil mange av de politiske diskusjonene og drakampene foregå internt i regjeringen, og bare forslaget de til slutt blir enige om, slipper fram til oss og til Stortinget.

Der vi vet det er uenighet mellom de fire partiene, får vi ikke lenger høre klare argumenter og motargumenter, men kommentaren «det er ikke vår politikk. Men i en regjering av fire partier må man gi og ta.»

Det er unektelig litt stusslig. Samtidig er det sånn at politikken - gitt hva som skjer på regjeringskammerset - kan få en klarere retning. Forslagene vil ikke bli vingeklippet eller skutt ned i Stortinget. Det kan også gjøre det lettere å handle langsiktig.

Politikken

Statsminister Erna Solberg er opptatt av sine egne perspektivmeldinger, og dermed av en langsiktig omstilling. Det kan det nå bli en tydelig politisk retning av, dersom limet og verdigrunnlaget mellom de fire regjeringspartiene er sterkt nok til å holde over tid.

Det kan gjøre det lettere for oss som er velgere å se konsekvensene av politikk vedtatt i Stortinget, og at det er de fire regjeringspartiene som er ansvarlige for denne, om den nå skal æres, stemmes for, eller kritiseres.

Men om dette gjør det enklere for oss som er velgere å se alternativene til Solberg-regjeringens retning, er slett ikke sikkert.

Det krever at opposisjonen, og i særlig grad Ap, også begynner å snakke om innhold og retning i egen politikk, ikke bare kritisere sine motstandere. Mer innhold og mindre spill hadde vært velkomment, også fra opposisjonen. Men det er kanskje for mye å håpe på?