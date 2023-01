Legg planene bort!

AFTENBLADET MENER: Vi er nødt til å stå på naturmangfoldets side. Legg bort planene om vindkraft på Moifjellet i Bjerkreim.

Planene var sist oppe i 2012, men skadene på naturmangfoldet ble vurdert som for alvorlige. Vindmølleparken på Jæren i bakgrunnen.

Statkraft, Europas største fornybarleverandør, har gjenopplivet planene om et svært vindkraftanlegg i Bjerkreim. Vi snakker om Moifjellet. Er du ikke helt lokalkjent, se etter bjerkreimsenderen, den ligger på toppen av Moifjellet.

Det har vært planer om dette før, men de ble skrinlagt av Olje- og energidepartementet i 2012. En utbygging kunne føre til alvorlig og vesentlig skade på naturmangfoldet, mente man da, og la vekt på hensynet til rovfugl, landskap og tapt areal.

Det er mer enn ti år siden. Hva har endret seg?

Både tilgangen på natur og tilgangen på energi har blitt merkbart knappere ressurser. Vi ser at arter forsvinner, vi ser at slike store inngrep i naturen endrer livsvilkårene for arter som lever der, og vi har blitt mer klar over at vi ikke alltid vet når inngrepene vi gjør, rokker ved naturens bærekraft. Rett før jul signerte Norge, sammen med omtrent hele verdens land, en ny, internasjonal naturlov, som nettopp skal hindre oss i å bruke opp naturen.

Samtidig trenger både Norge og resten av verden mer energi, og mer fornybar energi. Og vi ser at Europa har klart å gjøre seg avhengig av autoritære lands vilje til å selge energi. Heller ikke det er bærekraftig.

De økonomiske vilkårene har også endret seg. Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt på vindkraft – de som vil tjene penger på dette, må betale for å «leie» grunnen de får bruke, som tilhører oss alle. Det er prinsippet.

Og selv om Statkraft har inngått avtale med alle grunneierne i området, er ikke det nok for å kunne å gå videre med planene. Kommunen må si ja.

Men kommunene har også nettopp sett at de økonomiske betingelsene de får for å slippe til et kraftanlegg i egen kommune, fort kan endres. I høst bestemte regjeringen seg for å trekke inn noe av kraftkommunenes inntekter, for å fordele dem på flere. Selv om et kraftanlegg skulle bli stående nærmest til evig tid, og endre vilkårene for fugle- og dyrelivet i området for alltid, er det slett ikke sikkert kommunen vil få inntekter av det like lenge.

De nye planene for vindkraftprosjektet på Moifjellet har i tillegg vokst, og kan gi en effekt på så mye som 200 MW, noe som vil gi det en soleklar førsteplass i Rogaland, og femteplass i Norge.

Vindkraft på land er fremdeles omstridt. Det er det gode grunner til. Selv om teknologien nok har kommet lenger enn i 2012, har vi ingen tro på at skadene på naturmangfoldet vil bli mindre alvorlige nå.

Vi er nødt til å stå på naturmangfoldets side her. Legg planene bort.