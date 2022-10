Framtidsrettet, Klepp Høyre?

AFTENBLADET MENER: Det er ikke framtidsrettet å la matjord ryke til fordel for datalagring eller annen industri.

På Kalberg bygges Fagrafjell transformatorstasjon. I nærområdet legges det til rette for storstilt utbygging av kraftkrevende industri.

«Det er likevel et kaldt fakta at hver bonde i Norge blir sponset av skattebetalerne med cirka en halv million kroner, og går med et dundrende underskudd. Det er en viktig næring, men vi må ha en næring som er levedyktig og framtidsrettet. Da trenger vi påfyll av bedrifter som går med overskudd, så skal vi likevel støtte bøndene og de driver bra, men grunnlaget i dette landet er ikke lagt til rette for å drive effektiv produksjon av mat.»

Det var Klepp Høyres Morten Erga som ordla seg slik i kommunestyremøtet i Klepp mandag kveld. Igjen var det industriområdet på Kalberg det handlet om, denne gangen sett fra Klepp kommune sin side.

Senterpartiets Arild Børge Skjæveland hadde fått med seg flertallet i utvalget for samfunn og kultur på å ta ut Klepps del av industriområdet for datasenter og kraftkrevende industri, og gå for jordvern. Det gikk ikke gjennom i kommunestyret.

Uttalelsen fra Morten Erga, i en kommune midt i landets beste matfat, framstår som ganske oppsiktsvekkende. For ikke å si naiv. Krigen i Ukraina med påfølgende boikott av Russland har vist hvor sårbare vi hadde blitt uten egen matproduksjon. Denne usikre situasjonen rett rundt våre egne dører, gjør det tydeligere enn på mange tiår at matproduksjon er en viktig del av beredskapen og sikkerheten for vårt eget lands suverenitet.

Uten egen mat og egne matlagre er vi utsatte. Både for uro og etter hvert matmangel i eget land, og for å måtte gi etter for utilbørlig press fra andre land vi er avhengige av å få handle matvarer fra.

Av samme grunn trenger vi også å ta vare på kunnskapen om matvareproduksjon i stor skala i egen befolkning. Det holder ikke at mange av oss klarer drive litt matauk i hagen eller ha tomater på balkongen. Vi trenger at mange nok kan dyrke og produsere mat i stor skala.

I distriktene er et levende jordbruk også med på å holde liv i egne bygder. Bønder trenger yrkessjåfører, veterinærer, elektrikere, rørleggere, leveranser, varer og tjenester. Det følger en hale av arbeidsplasser med jordbruket.

Så har Morten Erga rett i at jordbruket i Norge er avhengig av subsidier, og at de naturgitte forholdene våre ikke er de beste. Desto viktigere blir det å verne om den matjorda vi har. Å velge datalagring foran matjord framstår ikke som særlig framtidsrettet. Vi trenger matjord. Og vi trenger bønder.