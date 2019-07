Ruten: Først show, så graving, så enda mer show

Sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) meddelte før helgen at arbeidet med byens utskjelte rutebilstasjon, Ruten, omsider kommer i gang i høst. Jippi!

«Det tror jeg minst den har,» svarte Wirak på Aftenbladets spørsmål om Ruten-diskusjonen har pågått i 40 år. Minst like lenge har Ruten vært et begrep i lokale medier.

Mye har handlet om ran, vold og dop. Men det har også handlet om brød og sirkus, kaker og skøyter. Og med jevne mellomrom: Nye planer, nye modeller og nye arkitektideer har vært lansert, relansert og lagt i skuffer. Det har selvsagt ikke vært enkelt for kommunen, som må forholde seg til flere instanser, ikke minst den betydelige grunneieren, Bane Nor.

Her har vi samlet flere av Aftenbladets saker om Ruten.

Carina Johansen

Spacegroup / Superunion

Gjennom årene har behovene vært forskjellige. En periode var det det viktig å ha et godt og rimelig parkeringstilbud, mens det nå er viktig å bygge en by uten biler. I mellomtiden er det skjedd mye med byutviklingen på alle kanter av byens mest omtalte område. Ikke minst har kulturhuset, Vågen videregående skole og nå det nye rådhuset bidratt til å utvide og delvis flytte på sentrum.

I et slikt perspektiv er forvaltningen av denne plassen viktigere enn noensinne. Nå fungerer den mer som en mur enn et bindeledd mellom gamle og nye sentrum. Planene, som verker etter å bli satt ut i livet, vil forhåpentlig gjøre Ruten til plommen i egget, et flott bindeledd mellom det gamle handelsmiljøet i Langgata og kjøpesentrene, kinoen og de andre aktivitetene nærmere Vågen.

Endringene som nå skal skje, tar utgangspunkt i vinnerutkastet «Lysning» fra en arkitektkonkurranse i 2012. Da planene gikk gjennom i 2017, ble det tatt sikte på byggestart i fjor og åpning neste år. Dette er altså utsatt ytterligere et år, men nå er det grunn til å tro at den som er ordfører i 2021, faktisk kan åpne den nye plassen i 2021.

Til helgen er det igjen blinkfestival, byfest og gratiskonserter. Ruten er midlertidig bygd om, Sandnes står på hodet og hele Norge følger med på fjernsyn. Etter nedriggingen skal Ruten aldri mer tilbake der det var, men reise seg opp som et moderne samlingspunkt for byen. Da blir det mer show enn et par dager i juli hvert år.