På torsdag ble det klart at staten gir 2,3 milliarder kroner til Equinors prosjekt med elleve flytende havvindturbiner i Nordsjøen, Hywind Tampen. Det er ny Enova-rekord i støtte.

Equinor presenterte prosjektet i august i fjor. Vindturbinene skal gi strøm til oljeplattformene Gullfaks og Snorre. Til sammen vil parken ha en effekt på 88 MW.

Budsjettet for utbyggingen er 5 milliarder kroner.

De siste to ukene har debatten om Norges havvind-satsing aksellerert betydelig, og forrige uke under Arendalsuka var dette et av temaene som var bredt debattert.

Norske selskaper som Equinor og Aker Solutions har jobbet med havvind i en årrekke, og investerer i og leverer til havvind-prosjekter i en rekke andre land.

Men satsingen på havvind i Norge stoppet opp i 2011, da Ola Borten Moe (Sp) tok over som olje- og energiminister. Og den har ikke blitt tatt opp igjen.

Norske myndigheter har fått kritikk for å ha overlatt lederskap på havvind og utvikling av teknologi til andre land.

Og ironisk nok er det olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg som har sittet mest på bakbeina.

Han har uttalt at vindkraft ikke er et alternativ for den norske kraftforsyningen de nærmeste årene, men kanskje på sikt. Men det industrien selv sier er at for at Norge skal klare å ta en ledende posisjon på dette området, må vi ha et hjemmemarked.

Regjeringen sendte før sommeren et forslag på høring om å åpne opp havområdene Sandskallen-Sørøya Nord utenfor Hammerfest og Utsira Nord. I tillegg har de bedt om innspill til en mulig åpning av området Sørlige Nordsjø II.

Norge kan bygge på erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Det leverandørindustrien klarte i olje- og gassbransjen, kan de også klare i havvind-næringen. Teknologien har de allerede, gjennom kompetansen de har opparbeidet seg i oljenæringen.

Å gi penger til Equinors Tampen-prosjekt er positivt og et tegn på at regjeringen tenker framover.

Men støtten gjennom Enova må bare være begynnelsen på satsingen.

Industrien ber om en rask avklaring på rammebetingelser på områder som utbygging, konsesjonsvilkår, skattemessige vilkår, regulatorisk rammeverk og incentivordninger som sikrer industriell satsing her i landet.

Her kan vi trekke på erfaringer fra både oppbyggingen av vannkraftindustrien og oljebransjen.

Oljen er en ikke-fornybar ressurs, som vil ta slutt enten vi vil det eller ikke, og vi trenger flere bein å stå på. Dette er en mulighet vi må gripe nå.