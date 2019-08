«Sosionomer blir trent i forstå at «storsamfunnet» ikke alltid erkjenner svakheten knyttet til sosial ulikhet og urettferdighet, og at de tross dette alltid må stå på de underpriviligertes side,» skriver programkomiteen for jubileumsseminaret i et innlegg i Aftenbladet. Sosionomer skal hindre at sårbare mennesker blir pasienter. De skal se mennesket i sammenhengen det står i.

Forfatterne bak innlegget viser også til noen av Aftenbladets største gravesaker, som Kampensaken, historien om Glassjenta og historien om Siw. De spør om avstanden mellom sosionomenes utdannelse og den praktiske hverdagen de mest sårbare blant oss lever i, har blitt for stor, eller om det er andre grunner til at sosionomene ikke kommer i posisjon til å bruke faget sitt.

Det er viktige spørsmål. Burde sosionomene som yrkesgruppe stå nærmere praksisfeltet? Den nye samhandlingsreformen, der flere nivåer og fagfolk skal samarbeide, krever at noen er limet mellom, sørger for at de riktige fagfolkene samarbeider, og at de som vet mest om den enkeltes hverdag og situasjon, både er informert og får informere. Sosionomers fagutdanning burde gjøre dem rustet til en slik posisjon.

«Sosionomisering» har også blitt et slags skjellsord, påpeker Tora Aasland og Irene Levin, begge sosionomutdannet, i forbindelse med jubileet. De mener det blir assosiert med en slags snillisme, hvor man snakker og snakker og forstår kriminelle og rusmisbrukere i hjel, uten at noe som helst blir gjort. Det har yrkesgruppen selv et ansvar for å gjøre noe med, slår de fast, og viser til at de tradisjonelt har vært mer opptatte av å bygge gode relasjoner enn av å få resultater - som å hjelpe noen over i jobb. De bør bli mer opptatte av det siste.

Det ligger noe sunt og livskraftig i å se etter synlige resultater og oppnådde mål, enten det gjelder attføringsopplegg hos Nav eller integreringsprogram. Det er også å vise respekt for de menneskene slike tiltak er ment å hjelpe over i en bedre hverdag på egen kjøl.

Samtidig ser vi på flere felt i samfunnet at ulike fenomener blir forsøkt forklart og løst ved å peke på enkeltmennesket alene. Som når løsningen på stress hos skoleelever blir å lære dem metoder for stressmestring, ikke å se på systemet og sammenhengen.

Sosionomene kan og bør bidra med å knytte folks virkelige liv nært nok til hjelpeapparatet rundt. Vi andre kan lære av dem at alle menneskers liv står i en sammenheng. Den holdningen er ikke snillistisk. Den er realistisk.