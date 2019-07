Godt tenkt!

En ny, uavhengig rapport tar til orde for å gjøre en «stresstest» av norske milliardprosjekter i samferdselssektoren, melder VG.

Rapporten stiller blant annet spørsmål ved om «Ferjefri E39», som blant annet påbegynte Rogfast er en del av, er rett svar på framtidige utfordringer:

«Selv om utvalget erkjenner at en bro i dag kan gi en annen opplevelse av bevegelsesfrihet enn en ferge, er det ikke gitt at et for stort fokus på fjordkrysningene er det som gir best tilbud for midlene som investeres,» heter det.

Kanskje kan selvkjørende, elektriske ferjer i døgndrift være det beste alternativet på de mindre lønnsomme strekkene.

Og det er ikke bare Vestlandet som må under lupen, også Intercity-prosjektet på Østlandet blir det stilt spørsmål ved. Der peker man på at det ville være rimeligere å legge togstasjonene litt utenfor sentrum, og bruke andre transportformer inn.

Elektrifisering, bildeling, selvkjørende transport og transportsystemer som samhandler med hverandre, gjør det nødvendig å se på de svære og kostbare prosjektene i Nasjonal Transportplan en gang til. De store bompengeprotestene viser med all tydelighet at det også går en grense for hva folk er villige til å betale. Teknologisk utvikling og endrede mønstre i hvordan vi forflytter oss går fort, vi kan ikke holde på planlagte prosjekter dersom de er utdaterte alt før de er i gang. Og når klimautslipp skal kuttes i årene framover, vil politikere og fagfolk samtidig måtte ha handlingsrom til å endre kurs når oppdatert kunnskap kommer på bordet.

Da blir det svært viktig at det ikke går politisk eller faglig prestisje i å holde på de løsningene man tidligere har skissert, og at politiske motstandere holder seg for gode til å skåre billige poenger når noe må endres.

Selvsagt kan man ikke snu på en femøring, disse prosjektene handler også om arbeidsplasser og sysselsetting og firmaer som må ha en viss forutsigbarhet.

Rapporten er overlevert samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), og skal nå ut på høring. Dale sier til VG at han tar med seg innspillene videre, blant annet rådene om hvordan man bør tenke når en ny nasjonal transportplan skal utarbeides, og at han ser fram til debatten.

Det er en god start.