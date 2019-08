Sist uke inviterte Røde Kors i Stavanger politikerne til debatt om barnefattigdom. De ble utfordret til å velge en ting de vil gjøre for å få ned fattigdommen.

Venstre valgte gratis kjernetid i barnehagen, Ap arbeid til alle, Høyre bedre integrering i arbeidslivet, Frp vil føre en god integreringspolitikk for å få flere ut i arbeid, FNB vil ha arbeid, endrede holdninger blant arbeidsgivere og økt barnetrygd, Sp vil ha gratis skolemat for alle, Rødt vil øke inntektsgrunnlaget til fattige familier, mens SV, med støtte fra MDG, igjen etterlyste kommunal flertallsvilje til å la familier på sosialhjelp få beholde hele barnetrygden.

Det siste gjelder, i følge SV, 800 barn i 450 familier. Tall fra 2017 viser at det store flertallet av norske kommuner, blant dem Stavanger, holder seg med en praksis der barnetrygden blir trukket fra, før sosialhjelpen blir utregnet.

Det er uanstendig. Barnetrygden i Norge er en universell ordning. Om du er i jobb, går opp eller ned i lønn eller stilling, har millionlønn eller langt fra millionlønn, har ingenting å si. Alle får barnetrygd.

Bortsett fra de som har aller minst. Da barnetrygden økte i år, for første gang på 23 år, ble summen som skulle trekkes fra for de fattige, bare høyere.

Etter en ganske hissig debatt i bystyret i Stavanger før ferien, gikk flertallet inn for å la de beholde halvparten av trygden. Ikke hele - de er redd det svekker viljen til å komme seg i jobb blant de som har mange barn.

Selvsagt er ingenting viktigere for å komme seg ut av fattigdom enn egen inntekt. Samtidig er ingenting viktigere for å hindre at fattigdom går i arv enn at alle barn, uansett bakgrunn, får god skolegang og sjansen til å delta i fellesskapet utenom skolen.

En må finne gode nok ordninger for de svakeste, slik at barna ikke faller utenfor, samtidig som en må unngå å skape såkalte fattigdomsfeller - spesialordninger som kan føre til at det ikke lønner seg for foreldrene å gå over i jobb.

Men barnetrygden er ikke en slik spesialordning. Den er en ordning for alle, tenkt å hindre for store forskjeller mellom oss. Det er heller ikke realistisk at alle voksne i de familiene dette gjelder, faktisk kan komme seg over i fast jobb.

Å kutte i barnetrygden for de svakeste er uforståelig og nedlatende. Det er ikke slik en får ned forskjellene mellom barn i byen.