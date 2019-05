Ingen bør slippe unna vaksiner, foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp. De vil på partiets landsmøte, som starter fredag, be partiets stortingsgruppe og regjeringen jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell.

Frps landsstyre har stilt seg bak forslaget.

Bruun-Gundersen sier til VG at det ikke er problemfritt for et «frihetsparti» som Frp å kreve obligatorisk vaksinering, og at de ikke skal bruke tvang. Men at både offentlige og private barnehager bør kunne stille krav om vaksinasjon ved inntak, og at de som jobber med sårbare grupper bør kunne vise dokumentasjon på vaksinering.

Vaksineskepsis

I Norge er vaksinasjonsprogrammet for barn frivillig.

Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK viser at 96 prosent av toåringene i Norge er vaksinert mot meslinger. Blant 16-åringer er 97 prosent vaksinert, og 92 prosent har fått to doser som anbefalt.

Ifølge Folkehelseinstituttet får fremdeles de fleste barn i Norge i dag de vaksinene de skal ha. Men vaksineskepsisen er på vei oppover i en rekke vestlige land.

I USA har den diskrediterte legen Andrew Wakefield, som mistet både legelisens og all kredibilitet etter at han feilaktig påstod at det var en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autime, blitt tatt inn i varmen igjen av president Donald Trump.

Antivaksinebevegelsen, som har fått vokse seg større gjennom sosiale medier og gjennom populister, er grunnen til at antall meslingutbrudd i Europa er på sitt høyeste på 20 år.

I Norge har vi også sett et økende antall meslingtilfeller den siste tiden.

Samfunnsansvar

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), er vi avhengige av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert for at vi skal unngå spredning. Det er for at vi også skal kunne beskytte de som er alvorlig syke, mennesker med lavt immunforsvar og spedbarn, som ikke kan vaksineres.

Folkehelseinstituttet mener at det ikke er noen holdepunkter for at vaksinasjonsdekningen er høyere i land som har obligatorisk vaksinasjon. Å gjøre vaksinasjon obligatorisk kan føre til mer skepsis.

Men at det skal få følger for de som ikke vil være med på å beskytte andre, svakere grupper i samfunnet, er klart.

Helsepersonell som jobber tett med sårbare grupper må være forberedt på å ta på seg andre oppgaver dersom de nekter å vaksinere seg. Og foreldre må ta ansvar, ikke bare for sine egne barn, men for andre barn i samfunnet.

En vaksine er ikke bare et privatanliggende, men noe vi gjør for å beskytte de mest sårbare i vårt samfunn.