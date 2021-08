Vi må være tekno­logi­opti­mister

AFTENBLADET MENER: Mandagens rapport fra FNs klimapanel er dramatisk. Men den må også brukes til å skape optimisme i de oppvoksende generasjonene.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mottar FNs klimapanels delrapport fra Cicero-forsker Jan Fuglestvedt i Oslo mandag. Foto: Annika Byrde, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Rapporten er kraftig kost og en klar melding om at vi allerede er på overtid når det gjelder å gjennomføre tiltak som kutter utslippene. Vi rekker likevel ikke å strupe alle utslipp i morgen. Eller i overimorgen. Eller neste år.

Vi klarer heller ikke å endre atferden til fem millioner nordmenn eller åtte milliarder verdensborgere før neste helg. Det vil dessuten ta mange år før vi ser resultater av arbeidet. Og samtidig som temperaturstigningen nærmer seg 1,5 og 2 grader, vil befolkningen i det klimautsatte Afrika trolig fordobles.

Les også Kort forklart: FNs klimarapport

Les også Det er for sent

Kan vi bruke overtiden til å gjøre de riktige taktiske og tekniske justeringene?

Ja, det må være lov å være litt optimistiske. Ikke minst må vi gjøre det vi kan for at de som skal ta over etter oss ser at det går an å gjøre noe. Vi har noen høylydte klimafornektere, men utgjør de et lite mindretall. De aller fleste i dette landet anerkjenner at det skjer dramatiske klimaendringer og at de er menneskeskapte.

Selv om viljen til å gjøre noe ikke er like stor som bevisstheten om at noe må gjøres, er dette en god start. Det neste altså å gjøre enda mer med atferden. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn advarer mot å gi opp håpet om å nå målet i Parisavtalen, altså holde oppvarmingen under 2,0 grader, og vi følger ham.

Å bevare håpet, betyr likevel ikke at det er grunn til å slappe av. Å lage mange unntak fra avgiftsregimer og andre klimatiltak vil også kunne være faretruende forsinkende, i tillegg til at det vil føre til at store grupper ikke får tilstrekkelig nærhet til utfordringene.

Samtidig må vi være svært forsiktige med å kaste all kunnskap og erfaring vi har bygget opp i det som nå er blitt utslippsbransjer. Dette må brukes for alt det er verd. Det er særlig relevant i en region som vår, der vi har tusenvis av arbeidstakere med spiss kompetanse innenfor petroleumsteknologi.

Løsningen er ikke å stenge kontorene deres, men å utfordre selskapene, få dem med på laget og få dem til å bli med på et teknologiløp som kan redde verden. Det er ikke mulig å løse situasjonen uten at vi også utvikler teknologi som gir oss et samfunn med færre utslipp. Som vi har pekt på tidligere, vil også markedet reagere raskt både på endringer i opinionen og endringer i etterspørsel.

Kombinert med et tydelig avgiftsregime og et framtidsoptimistisk syn på hvordan vi kan utvikle teknologien, gir det også håp for Rogaland og for verden.