Gi plass for bobiler

LEDER: Bobilturistene er kommet for å bli. Det blir flere av dem, og da må det legges til rette for fornuftige løsninger som både er attraktive og hindrer irritasjon hos fastboende.

Bobilene ved Eiganes gravlund har skapt debatt, men det må gå an å finne plasser også for disse turistene, mener Aftenbladet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dagens bobilturister er ikke campinggjester i tradisjonell forstand. De oppsøker gjerne byer for å se og oppleve, eller de søker seg til avsidesliggende steder med natur på alle kanter og få andre mennesker. En bobilferie er gjerne en kombinasjon av disse.

En «gammeldags» campingplass har gjerne tilbud om aktiviteter som lekeplasser, kiosk og svømmebasseng, og legger til rette for at besøkende skal bli på plassen lengst mulig. Campingplasser er arealkrevende, og ligger gjerne i utkanten av byer der det ikke er like lett å ta seg inn til sentrum.

De kan være trivelige for barnefamilier på campingferie, men er ikke like forlokkende for dagens nye bobilturister.

Tallet på såkalte by-bobiler er økende. Slike bobiler er på størrelse med en stor varebil, om lag fem og en halv til seks meter lange. De kan få plass på vanlige parkeringsplasser også nær bysentre, og de typiske turistene i slike bobiler er gjerne godt voksne ektepar som ønsker å se og oppleve mest mulig i løpet av noen sommeruker.

Campingplasser oppsøker de bare unntaksvis, da gjerne for å tømme

toalettet og fylle vanntanken før de drar videre. Det er flere myter om bobilturister. Noen er feil, og noen mer riktige. Det er for eksempel ikke slik at bobilturister er de som forsøpler rasteplasser og veikanter. Bobilen har mulighet for egen søppelhåndtering, og eget toalett.

En familie på fire eller fem på tur i en personbil vil gjerne

stoppe og nyte nistemat på en rasteplass, men vil ikke ha søppelet inn i bilen igjen. Da blir det gjerne kastet ved siden av allerede overfylte søppeldunker. Og ser du toalettpapir og etterlatenskaper i skråningen nedenfor rasteplassen, så er det ikke bobilturistene med eget toalett i bilen som har sørget for det.

At bobiler eller campingvogner sinker trafikken på smale vestlandsveier er nok mer korrekt, men også det er en sannhet med modifikasjoner. Flere er flinke til å slippe annen trafikk forbi, selv om det noen ganger kan røyne på tålmodigheten i bilen(e) som ligger bak.

To år med pandemi skapte etterspørsel etter bobiler til utleie. Mange fikk smaken på denne ferieformen, og kjøper eller vurderer å kjøpe sin egen. Heller enn å stenge dem ute, er det viktig å legge til rette for sentrumsnære parkeringsmuligheter, gjerne med tilgang til strøm, slik det er helt naturlig å legge til rette for båtturister.