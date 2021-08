Hvorfor skytes det så mye i Sverige?

AFTENBLADET MENER: Omfanget av vold med skytevåpen har eksplodert i Sverige. Særlig er unge menn utsatt. Det er mye som kan gjøres for å hindre at voldsbølgen spres til Norge.

To mindreårige ble skadd i en skyteepisode i Flemingsberg i Stockholm i midten av juli.

Nesten ukentlig kommer nå meldingene om dødsskytinger i Sverige. For menn i alderen 15–29 år ble risikoen for å bli utsatt for skytevåpenvold femdoblet fra 1996 til 2015, ifølge en forskningsrapport publisert i 2018. Og det har eskalert.

I mai la det kriminalitetsforebyggende rådet i Sverige (Brå) fram en rapport som bekrefter den dystre utviklingen. Det som bidrar til å gjøre dette ekstra urovekkende, er at trenden er motsatt i andre europeiske land, blant annet naboene Danmark, Tyskland og Norge. De baltiske statene har også vist påfallende gode resultater i arbeidet med å snu stygge trender. Mens det i Sverige er rundt 4 innbyggere pr. million som blir drept med skytevåpen, er gjennomsnittet i Europa på 1,6.

Også barn er blitt truffet av de stadig flere skuddene som avfyres. Så seint som forrige uke avfyrte maskerte ranere på moped flere skudd mot en bil med en barnefamilie.

En person som trolig tilhører et gjengmiljø ble skutt i en frisørsalong i Göteborg i forrige måned.

Nå er de stadige skuddvekslingene i Sverige også blitt en varm politisk potet. Innenriksminister Mikael Damberg har den siste uken fått hard kritikk for tilsynelatende å ta for lett på problemet.

I et radioinnslag brukte han argumenter som at det er mye verre i andre land og det kunne også framstå som om han trodde dette var noe som vil gå over av seg selv. Sannsynligvis med henvisning til at åtte av ti tilfeller skjer i belastede, kriminelle miljøer, viste han også til at faren var minimal for folk flest.

Men dette er mer en trend enn et forbigående blaff. Bakgrunnen er at flere kriminelle gjenger har fått fotfeste. Det utføres bestillingsdrap og folk trues til ikke å vitne. Oppklaringsprosenten blir derfor lav. Sterk segregering, særlig i en del forsteder til storbyene, har dessuten ført til at mange føler utenforskap til samfunnet.

Svaret på dette ligger selvsagt i politikken, men en av grunnene til at politikerne kvier seg, er det store skillet mellom det innvandringsfiendtlige partiet Sverige­demokratene og de øvrige partiene. Integrering og innvandring er en del av debatten, men dette er svært ømtålig i Sverige.

Derfor blir det fort en diskusjon om høyere straffer, anonym vitneførsel og andre forslag som kler rettsstaten dårlig. For Norge bør den svenske utviklingen være en påminnelse om at det ikke er noen lettvinte løsninger på dette, at det er et problem som angår hele samfunnet og at forebyggende arbeid er viktig. Det er viktig å holde oppklaringsprosenten høy og vi må sørge for at internasjonale, organiserte bander ikke får fotfeste i landet.