Et verdig nesepek til Putin

Nobelkomiteen har funnet en god måte å sette Ukraina-krigen i søkelyset på uten å bli for politisk.

Fredag ble Nobels fredspris tildelt belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske organisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

343 kandidater var nominert til årets fredspris. Det er det nest høyeste antall registrerte kandidater noensinne.

Russlands invasjon av Ukraina skjedde etter at fristen for å nominere fredspriskandidater utløp 1. februar.

Før prisen ble tildelt, var det likevel spekulasjoner om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunne bli vinner av prisen. Det ble også spekulert i om den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og den belarusiske regimekritikeren Svetlana Thikhanovskaja kunne bli vinnere av prisen.

Hadde fredsprisen blitt tildelt Zelenskyj, hadde det vært svært kontroversielt. Og det hadde utløst diskusjoner om en fredspris kan tildeles en statsleder som er aktivt deltakende i en krig.

Derfor mener vi at Nobelkomiteen nå har funnet en god løsning for å få prisen til å handle om krigen i Ukraina uten å bli for politisk, og samtidig gi Putin et velfortjent nesepek.

For selv om Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, sa at denne prisen ikke er rettet mot Putin, er alle tre prisvinnerne på sin måte er et lite stikk til den russiske presidenten.

Belarus’ diktator Aleksandr Lukasjenko er en av Putins nærmeste støttespillere. Etter at Lukasjenko kom til makten i 1994, har Bjaljatski jobbet for menneskerettigheter i landet.

Bjaljatski har vært arrestert en rekke ganger, og har blitt erklært av Amnesty International som samvittighetsfange da han i 2011 ble dømt til 4 ½ års fengsel for skatteunndragelse etter en rettssak som skapte sterke reaksjoner internasjonalt.

Memorial ble til da Mikhail Gorbatsjov satte fri Sovjetunionens fremste frigjører, tidligere Nobelpris-vinner Andrej Sakharov. Menneskerettighetsorganisasjonen blir av Putin beskyldt for å være «utenlandske agenter». Den russiske eneherskeren er selvsagt klar over at hvis Sakharov var i live i dag, ville han vært en iherdig kritiker av alt Putin har foretatt seg, og særlig krigen i Ukraina.

Ukrainske Center for Civil Liberties ble grunnlagt i Kyiv i 2007, og jobber for menneskerettigheter i landet. En av organisasjonens hovedoppgaver er å dokumentere saker som handler om politisk forfølgelse på Krim og internasjonale forbrytelser i Donbas, som består av oblatene Donestsk og Luhansk som Putin erklærte som en del av Russland etter de såkalte «folkeavstemningene».

Denne prisen er derfor helt i tråd med Nobels ånd.