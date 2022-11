Høyres lakseomvending

AFTENBLADET MENER: Høyres motstand mot å la SV sitte i førersetet i forhandlinger om grunnrenteskatten på havbruk, er et godt tegn på at den endelig vil bli innført.

Høyres nestleder Henrik Asheim la denne uken fram partiets alternative statsbudsjett.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Høyre er egentlig imot grunnrentebeskatning på havbruk.

I partiets forslag til statsbudsjett slår de fast at de fortsatt, i utgangspunktet, er mot skatten. Men de ønsker likevel å forhandle med regjeringen om grunnrenteskatt. Og de kan tenke seg å bli med på et forlik.

«Vi bør sette oss ned og se hvordan vi kan finne en løsning som gjør at ikke alt dette avgjøres i klørne på SV, men hvor faktisk også den borgerlige opposisjonen kan være med,» sa nestleder i Høyre, Henrik Asheim.

Regjeringen har sendt skatteforslaget på høring, og det skal etter planen behandles av Stortinget til våren. Skatten skal gjelde fra nyttår, men selve skatteinntektene kommer ikke før i 2024. Lakseskatten har derfor ikke noen betydning for neste års statsbudsjett.

Les også Kjemper mot grunnrenteskatten: Dette er lakselobbyen

Laksenæringen har krevd at prosessen må bremses og at skatten innrettes på en annen måte enn det regjeringen har foreslått, men hevder den er villig til å betale mer i skatt enn den gjør i dag.

Høyre vil komme næringen i møte, og ønsker seg både mer tid og en annen innretning. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sagt han er villig til å se på innretningen, men at grunnrenteskatten ligger fast.

At Asheim nå avviser blankt at næringen selv skal få bestemme hvor mye skatt de skal betale eller hvordan den skal innrettes, sender et viktig signal.

Det er nye toner fra partiet som i 2019 la i skuffen rapporten fra utvalget som så på skattlegging av havbruksvirksomhet, og som nærmest har talt med samme tunge som næringen selv. Nå skal det sies at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var mot innføringen av grunnrenteskatt, men snudde da de så at de måtte hente inn mer penger til statsbudsjettet.

Les også Lakselobby og annen lobby

Oppdrettsnæringens interesseorganisasjoner lyktes i å begrave skatten forrige gang. Nå ser det ut til at virkemidler som permitteringsvarsler og kutt i investeringer ikke lenger biter på samme måte på politikerne.

Om det skyldes at Høyre heller vil sitte i førersetet sammen med regjeringen enn at SV gjør det, er egentlig irrelevant. For alt tyder på at det ender med at grunnrenteskatten på havbruk nå endelig blir innført.

Det er vanskelig for noe parti nå, i stramme tider for folk flest, å argumentere for at en næring som har hatt og har så god lønnsomhet som havbruksnæringen skal ha evigvarende konsesjoner til bruk av areal i norske fjorder nesten helt gratis.

Det bør de heller ikke gjøre.