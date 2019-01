Kaoset på Gamlingen trenger langsiktige løsninger

Dette er veldig gledelig, ikke minst fordi det satt langt inne for kommunen å finansiere svømmeanlegget da det ble fordrevet fra sin gamle plass på grunn av Ryfast-utbyggingen. Suksessen er rett og slett blitt større enn noen kunne forestille seg på forhånd.

Derfor hadde heller ingen sett for seg at det på helt vanlige hverdagskvelder blir kaotiske parkeringsforhold i området. Det i utgangspunktet romslige parkeringsområdet ved SIF stadion skulle etter planen være stort nok både for brukere av Gamlingen og fotballanlegget.

Slik ble det ikke. Området i Schancheholen utsettes nå for en trafikkbelastning det ikke er dimensjonert for. Parkering skjer i hytt og vær og er problematisk for beboerne i området og frustrerende for alle brukerne av Gamlingen. Til tirsdagens møte i kommunalstyret for miljø og utbygging anbefaler derfor kommunaldirektør Leidulf Skjørestad at parkeringsområdet ved SIF stadion utvides midlertidig. Dette vil spise av det regulerte friområdet som består av den øverste fotballøkken på stadionanlegget. i tillegg vil gang- og sykkelstien måtte flyttes.

Forslaget griper inn både i reguleringsplanen og bomiljøet i det etter hvert så trafikkbelastede området ved SIF stadion, men det er likevel riktig tenkt av kommunen. Å opprettholde det gode besøket på Gamlingen må være et viktig mål.

Samtidig må det knyttes klare betingelser til et slikt vedtak. Midlertidigheten må for eksempel tidfestes. Innen relativt kort tid bør beboerne (og SIF) få området tilbake slik det er regulert. Derfor må planene om et parkeringsanlegg i området ved det tidligere sykehjemmet Mosheim, på den andre siden av svømmeanlegget, forseres. Det må legges enda bedre til rette for syklister og gående og kommunen må, i samarbeid med Kolumbus, se på kollektivstrukturen i tilknytning til Gamlingen.

I forbindelse med at området skal tilbakeføres til friarealer etter at å ha tjent som midlertidig parkeringsplass, bør det også legges en plan for å gjøre dette mer attraktivt enn i dag. Tradisjonelt var dette en velbrukt fotballøkke, men bruken av disse løkkene er gått ned, så her får kommunen en anledning til å gjøre området tidsmessig og dermed mer attraktivt.

Det er lett å forstå velforeningen i Schancheholen, som har motsatt seg enhver utvidelse. Utviklingen i trafikkbildet må derfor hele tiden følges nøye, og det er ikke tvil om at det er de langsiktige løsningene som blir viktigst i denne saken.