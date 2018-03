«Navnet Statoil har tjent oss godt de første 50 årene. Nå må vi ruste oss for de 50 neste». Slike og liknende utsagn har kommet fra Statoil i kjølvannet av at den norske oljestorheten torsdag morgen offentliggjorde beslutningen om å skifte navn. Denne beslutningen har styret i Statoil fått tilslutning til fra oljeminister Terje Søviknes. Dermed er saken avgjort. Statoil blir Equinor.

Det er så sin sak at det er lett å gjøre seg morsom på bekostning av det navnevalget Statoil har truffet. Norges desidert mest verdifulle selskap måtte betale en hesteklinikk i Vestfold som i dag heter Equinor for å skifte navn. Og var dette virkelig det beste de klarte å komme på? La oss i alle fall håpe at Statoil ikke har betalt ett eller annet reklamebyrå en formue for å finne fram til Equinor, av alle ting.

Det er verre at navnebyttet framstår som helt unødvendig.

Statoil er et navn som mislikes av to grupper: Dem som har problemer med «stat» og dem som har problemer med «oil».

Det er ingen hemmelighet at Helge Lund, i den tiden han var sjef i Statoil, og særlig i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen med Hydro, forsøkte å få til et navnebytte. Det var særlig "stat" delen av navnet som ble ansett som en hemsko. Spørsmålet om navn kom også opp da Statoil ble delprivatisert i 2001, da under ledelse av Olav Fjell.

«Det norske statsoljeselskap», som var det originale navnet til Statoil ved etableringen i 1972, er et navn som i noen ører høres som rene kommunismen, mens det i andres ører er et godt symbol på det mirakuløse ved den norske forvaltningen av olje- og gassressursene, nemlig at en sterk stat, gjennom eierskap, tilsyn og bevisst industripolitikk klarte å sikre at de enorme inntektene fra olje og gass kom alle til gode, ikke bare noen få.

På den annen side er det dem som først og fremst ser på «oil» som problemet. Men dersom miljøbevegelsen ser for seg at Statoil plutselig skal forvandles til et vindkraftselskap eller noe slikt, må de tro om igjen. Statoil er, og vil i overskuelig framtid forbli, et olje- og gasselskap. Verden vil ha et enormt behov for olje uansett hva som skjer med klimaendringer og fornybare energikilder. Og Norge er et av de ytterst få stabile demokratiene i verden som har olje og gass å selge.