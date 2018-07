Pakistans viktige valg

Gårsdagens valg i Pakistan er historisk. Siden staten ble opprettet i 1947 har det bare en gang tidligere skjedd at en valgt regjering har overlatt makten til en ny. Regelen har dessverre vært at demokratisk valgte regjeringer har vekslet med militærkupp. Slik sett likner dette utviklingen i Nigeria, et annet folkerikt og svært viktig land, hvor det samme skjedde ved forrige valg.

Pakistan er nå verdens femte mest folkerike land, etter å ha passert Brasil. Landet er en atommakt, med en særdeles sentral plassering i et av verdens mest urolige hjørner. Landet grenser mot Iran, Afghanistan og India, og mener selv at det også grenser mot Kina i det omstridte fjellområdet Kashmir, som India også gjør krav på.

Den geopolitiske betydningen av Pakistan har gjort at USA har brukt enorme ressurser på å sørge for at landet forblir en alliert. Dette har også medført at USA og Vesten har vært villige til å overse og tilgi at landet på samme tid er et arnested for ekstrem islamisme. Det er nok å tenke på at det var i Pakistan, like ved det militære hovedkvarteret, at Osama bin Laden gjemte seg i flere år før han ble drept av amerikanske spesialstyrker i mai 2011.

Den geopolitiske betydningen av Pakistan har gjort at USA har brukt enorme ressurser på å sørge for at landet forblir en alliert

Opptakten til valget har vært preget av spenninger mellom det sittende regjeringspartiet Pakistan Muslim League-Navaz (PML-N) og den militære ledelsen. Flere tusen partimedlemmer er fengslet, ofte uten begrunnelse. Samtidig har mediene opplevd stadig sterkere sensur og overgrep fra myndighetenes side, noe den norske journalisten Kadafi Zaman fikk oppleve for kort tid siden, da han ble banket opp og fengslet for å ha dekket demonstrasjoner i landet.

De 106 millioner registrerte velgerne i Pakistan (av en total befolkning på over 200 millioner) er med rette bekymret for om det mektige pakistanske militæret vil manipulere fram et valgresultat i tråd med sine egne behov. Det vil i så fall ikke overraske. I likhet med Egypt er det pakistanske militære ledersjiktet oftest utdannet i Vesten, med sterke bånd til USA og Storbritannia. De frykter mest av alt at Pakistan skal utvikle seg i retning av et islamistisk diktatur som i nabolandet Iran.

Voldelige anslag mot valget, slik vi onsdag så i byen Quetta der minst 50 personer ble drept i og ved et valglokale, er dessverre ikke overraskende. Slik situasjonen er i landet, ville et fredelig valg vært mye mer oppsiktsvekkende.

Medier: Imran Khan leder valget i Pakistan