«Vanskelig å se at det var påkrevd å ta i bruk tåregass»

AFTENBLADET MENER: Når politiet tar i bruk tåregass mot demonstranter, kan det føre til at stemningen bare blir hissigere neste gang. Det er ingen tjent med.

Politioppbudet var stort under helgens demonstrasjon i Byparken.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) stilte med seks personer i en markering i Byparken i Stavanger sentrum denne helgen. Motdemonstrantene var rundt 500. Politiet stilte med store mannskaper, både sivile og uniformerte, og med hunder. Det var satt opp doble gjerder, og 947 personer fikk på forhånd eiendelene sine sjekket av politiet. Egg som kunne kastes og instrumenter som kunne lage for høy lyd, ble konfiskert. To personer ble innbrakt av politiet, den ene for å ha kastet såkalte knallskudd, eller forsterkede kinaputter, den andre for å ha klatret over gjerdet.

Les også To personer ble innbrakt under demonstrasjoner i Stavanger

Markeringen startet ganske fredelig, men stemningen skal etter hvert ha blitt amper, og da flere av motdemonstrantene forsøkte å ta seg over gjerdet, brukte politiet tåregass mot dem. I øyeblikket det skjedde, må de ha vurdert at dette var nødvendig for at ikke det som begynte på relativt fredelig vis, skulle eskalere til noe helt annet.

Det er alltid lett å være etterpåklok. Men når myndighetene tar i bruk sterke maktmiddel mot innbyggerne, er det viktig å være det. Ikke minst bør politiet selv gå kritisk gjennom det som skjedde.

Ut fra leservideoen Aftenbladet har publisert, er det vanskelig å se at det var påkrevd å ta i bruk tåregass. Det var ikke mange som var på vei over gjerdene, og politioppbudet var stort.

Det er selvsagt lett å tenke seg at politiet også ville fått kritikk dersom de ikke hadde gjort nok for å sikre at dette ikke kom ut av kontroll, verken i mobiliseringen på forhånd, eller under markeringen.

Men å ta i bruk tåregass mot sivilbefolkningen er og blir et svært sterkt maktmiddel. Stavanger har heller ingen historie med at demonstrasjoner utvikler seg til vold, eller kommer helt ut av kontroll. Det er det viktig å ta vare på og hegne om. Ikke bare for alle som deltar i eller arrangerer demonstrasjoner og markeringer, men også for politiet. Vi er vant til at norsk politi skal trygge slike situasjoner, og sørge for at folk får bruke ytringsfriheten sin. Hvis det bygger seg opp en forventning om at politiet vil bruke tåregass ved første bevegelse mot eller over gjerdene, er de selv med på å bidra til at tenning og spenningsnivå ligger høyere neste gang.

Det er i tilfelle en utvikling ingen ønsker.