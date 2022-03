Kom igjen, staten!

AFTENBLADET MENER: Domkirken rehabiliteres, og kommunen tar 99 prosent av regningen. Det er slapt av staten.

Sist uke fikk statsråd Kjersti Toppe (Sp) omvisning i Domkirken. Penger fra statens nye ordning, kunne hun ikke love.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Rehabiliteringen av Stavanger domkirke ligger an til å koste 332 millioner kroner. Av dette tar staten 3,8 millioner. Så vidt over en prosent, altså. Domkirken er det eldste stående domkirkebygget i Norge, bygd på 1100-talet, og har som det eneste i landet vært i sammenhengende bruk siden 1300-tallet. Det er også den Domkirken som best har bevart det middelalderske preget. Den er selvsagt blant de aller viktigste kulturbyggene i Norge, og det er selvsagt viktig at den blir tatt godt vare på.

Det siste har kommunen tatt ansvaret for, ved å sette i gang helt nødvendig rehabilitering, uten noen garantier for å kunne dele regningen med staten. De rundt 330 millionene det koster kommunen, kunne gått til andre nødvendige ting. Og man kommer et godt stykke på vei med den summen.

Solberg-regjeringen satte i gang et arbeid for å få staten til å ta en større del av ansvaret for de kulturhistorisk viktigste kirkene i Norge. Nå er Riksantikvaren i samarbeid med Den norske kirke i gang med å legge en plan for hvilke kirker det skal gjelde, og hvordan det skal gjøres. Det arbeidet skal gjøres grundig, og vil legge føringer for mange år framover.

Dette er viktig. Det skal sikre at kulturhistorisk viktige bygg blir tatt vare på og rehabilitert når det trengs, ikke når kommunekassen i den enkelte kommune klarer å finne midler til det.

Her kan Stavanger havne i den nokså utakknemlige situasjonen at de har vært akkurat litt for kjapt ute til at den nye ordningen vil gjelde for det omfattende arbeidet på Domkirken. Mens kommuner som har forsømt seg, eller rett og slett ikke har klart å finne midler til kirkene sine, på sett og vis blir belønnet for å ha latt det være, hvis de nå kommer inn under den nye statlige ordningen, når den er klar.

Det går an å forstå at ikke alle nye statlige støtteordninger kan ha tilbakevirkende kraft. Men her vil vi tro det må være ganske enkelt for Riksantikvaren å skaffe seg oversikt over hvilke av de aktuelle kirkebyggene som er i gang med omfattende rehabilitering, og bør komme med i ordningen. Dette er ikke noe som skjer hvert år.

Staten har lenge snudd det døve øret til når kulturhistorisk viktige kirker har trengt penger til nødvendig rehabilitering. Når de nå har endret stilling, vil det være rimelig at de også ser sitt ansvar for slikt arbeid som alt er i gang, eller nettopp ferdigstilt. Å ende opp med å betale for bare en prosent av hele arbeidet på Stavanger domkirke fordi kommunen begynte litt for tidlig, er virkelig for fislete.