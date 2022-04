Hold på dem!

AFTENBLADET MENER: Det er bra at så mange vil bli lærere i grunnskolen. Utfordringen ligger i å klare å holde på dem.

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) har ansvar for forskning og høyere utdanning. Denne uken la han fram søkertallene til universitet og høyskoler.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Denne uken kom søkertallene til høyere utdanning. Gledelig nok øker søkningen til utdanningen som grunnskolelærer, for de er blant dem vi trenger flere av.

I fjor falt søkningen på landsbasis med over 8 prosent, nå krabber den oppover igjen med 6,5 prosent. På Universitetet i Stavanger øker den mest av alle utdanninger, med 38 prosent. Nytt i år er at det omdiskuterte firerkravet i matematikk er fjernet - nå holder det med en treer for å være kvalifisert. Om dette har gjort en avgjørende forskjell, gjenstår å se, enn så lenge vet vi bare hvor mange som har søkt, ikke karakterene de har søkt med.

500 skoler oppfylte ikke minstekravet til lærertetthet i fjor, et krav som sier at en lærer skal ha maks 16 elever i klassen på de fire yngste trinnene i grunnskolen, og 21 på de eldste. Og i en rapport fra 2019 slår SSB fast at så mye som en av tre lærerutdannede - over 33.000 - ikke jobber som lærere.

En undersøkelse Utdanningsforbundet gjorde blant sine medlemmer i fjor, viste at 11 prosent hadde søkt en annen jobb, og 40 prosent tenkte på å gjøre det. Halvparten tenkte seg altså ut.

Det er jo ikke bra for oss andre. Kampen om å få kvalifiserte lærere blir hardere, og tradisjonelt sett går dette hardest utover distriktene, og særlig i nord. At alle skal ha rett til like god utdanning her i landet, uansett hvor du er født og hvem du er født av, er et stolt og viktig prinsipp. Klarer vi ikke å utdanne og holde på nok lærere, blir det også vanskelig å holde på det prinsippet.

Derfor er det grunn til å glede seg over at flere søker lærerutdanning, men minne om at det bare er begynnelsen på å få flere til å bruke utdanningen sin i skolen et helt yrkesløp.

Det siste gjelder også for sykepleiere. Men her går i tillegg søkningen til utdanningen kraftig nedover i år - med 23 prosent. Vi vet at en av fem utdannede sykepleiere slutter i yrket i løpet av de ti første årene. SSB mener vi kommer til å mangle 28.000 av dem i 2035, og en undersøkelse fra i fjor viser at hele 72 prosent av sykepleierne som jobber i kommunen har vurdert å slutte. Årsakene de oppgir er at de ikke får gjort jobben sin skikkelig på grunn av for dårlig bemanning, og for lav lønn. Fra lærerne kjenner vi det samme - det er stor slitasje på at de ikke får gjort jobben sin skikkelig, fordi for mange andre oppgaver legger beslag på tiden, og de vil ha høyere lønn.

Pandemien gjorde det tydeligere for oss hvem vi virkelig trenger at står i jobb for oss andre. Både sykepleierne og lærerne stod der. De trenger fremdeles mer enn applaus.