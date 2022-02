Hvordan verne i hjertet av byen?

AFTENBLADET MENER: I Hustvedt-kvartalet står vern av bygg mot fortsatt liv i hjertet av byen. Vi håper det ikke er for sent å få til begge deler.

Slik er kvartalet foreslått, renovert mot Østervåg og revet og gjenoppbygget mot Havneringen.

Riksantikvaren har satt foten ned for planene i Hustvedtkvartalet i Østervåg i Stavanger. Det er over to år siden Hustvedt-butikken stengte dørene, siden har også Nordaker bunader og Jæren dykkersenter flyttet ut. De øverste etasjene har stort sett stått tomme i 50 år.

Bygningene er en del av den gamle sjøhusrekka i Stavanger. Noe av det som alltid har preget byen. Den er brutt og modernisert flere steder.

En by består av flere lag, av noe gammelt, noe nytt, noe midt imellom. Noe skal tas vare på, for å se hvor vi kommer fra, og for å kjenne igjen byen blant andre byer. Noe skal fornyes, eller bygges nytt, for å sørge for fortsatt liv i byen. I Stavanger, som andre steder, finnes det eksempler på at vi har gått for langt, enten i å verne eller å ikke gjøre det, og lettest er det som regel å se slikt i ettertid. Det mest kjente eksempelet er fra den gangen gamle Stavanger ble reddet fra riving med bare en stemmes overvekt.

«Å rive to vernede sjøhus og gjenbruke store deler av original sjøhuskonstruksjon som «dekor» i interiør i nybygg med ny bærende konstruksjon i stål og betong, kan ikke vurderes som «bevaring», da det er de bærende konstruksjonene som er noe av det vesentligste å bevare i gamle sjøhus,» skriver Riksantikvaren om planene i Østervåg. Hun mener vesentlege verneinteresser, verken nasjonale eller lokale, kan settes til side her.

Den foreslåtte løsningen, som Stavanger kommune har gitt dispensasjon til, innebærer å renovere mot Østervåg, og rive og bygge nytt ut mot Havneringen. Riksantikvaren reagerer også på at det nybygget blir høyere enn det gamle var.

Hun mener kommunen rett og slett ikke har hjemmel til å gi dispensasjon fra vernebestemmelsene her. Kommunedirektøren har rådet politikerne til å ta Riksantikvaren på ordet. Saken skal behandles på torsdag denne uken.

Det er ikke vanskelig å se Riksantikvarens poenger her. På den andre siden mener utbygger at de foreslåtte nybyggene balanserer to hensyn – å ivareta vern, og å gjøre bygningene brukbare. Verken konstruksjoner eller etasjehøyde egner seg til bruk slik de står nå.

Hvis Riksantikvarens nei betyr at byggene blir stående tomme og til nedfalls, midt i hjertet av byen, så er ikke det noen god løsning for noen. Døde bygg er ikke godt vern. Vi håper derfor det ennå finnes muligheter for å sette byggene i stand til å huse moderne liv, som både Riksantikvar og utbygger kan leve med.