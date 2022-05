Fortellingen om russen

AFTENBLADET MENER: Moralisering over russen er en håpløs øvelse, men når russetida blir gjennomkommersiell og ekskluderende, er det også medienes jobb å peke på problemer.

Vått og grått og full fest: Landstreffet i Kongeparken fredag. Lørdag skinte sola.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Landstreffet i Kongeparken er over. 15.000 ungdommer fra hele landet har presset seg sammen for to dager med full fest. Etter to koronastengte år unner vi disse ungdommene en heidundrende fest. Og etter en klissvåt fredag kom heldigvis solen lørdag.

Hvert eneste år, omtrent på denne tida av året, kommer også oppslagene om de delene av russefeiringen som kan oppleves som problematiske. Og hvert eneste år er det noen – oftest litt yngre mennesker – som minner om at slik har det alltid vært. Russefeiringen har irritert foreldres og besteforeldres generasjoner til alle tider. For de har trolig glemt at de også har vært 18 år og full av uforløst energi.

Er det likevel en forskjell fra den gang da til russefeiring anno 2022? Ja, det er det nok.

Som mye annet i samfunnet har russetiden blitt mer kommersiell. Russ har blitt big business. De 15.000 ungdommene i Kongeparken – og deres familier – er et uhyre fristende marked som omsetter for flere hundre millioner kroner. Arrangementet i Kongeparken er «privat» og pressen har bare begrenset adgang.

Når det under Landstreffet arrangeres kåringer av de feteste bussene og de beste bilene, bidrar dette selvsagt til å styrke og opprettholde en side ved russefeiringen som ikke er uproblematisk. Når vennegjenger i 18–19 års alder leier busser og musikkanlegg verdt millioner av kroner, men nektes å tegne forsikring, er det medienes jobb å spørre om dette er klokt og riktig.

Når det viser seg at det i noen tilfeller forekommer utfrysing, der man må være med på opptaksprøver for å vise at man er kul nok til å få være med i gjengen, eller når det viser seg at prisen for en normal russetid ekskluderer dem som kommer fra en mindre privilegert bakgrunn, er dette selvsagt noe som må tas tak i.

Når deltakere på Landstreffet forteller om hvor vanlig bruk av ulovlige rusmidler har blitt, er det medienes oppgave å fortelle hvorfor, og å peke på de problematiske sidene ved å innta stoffer uten å være sikker på hva man egentlig tar. Og det er medienes jobb å minne om at de aller fleste ungdommer fortsatt ikke bruker ulovlige rusmidler.

Men det er også helt naturlig å sette søkelys på hvor inderlig velfortjent denne festen er. De som kan feire russetiden sin i år, har tilbrakt nesten hele tiden sin som elever i videregående skole under en global pandemi. Det skulle bare mangle at de ikke fikk ta seg en fest.

Et kritisk søkelys på de sidene av «russeindustrien» som kan være problematiske kan fint kombineres med reportasjer som viser den gleden de aller fleste russ gir uttrykk for. Moralisme har liten verdi.