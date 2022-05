Dansen rundt gullgutten

AFTENBLADET MENER: Det er helt utrolig og veldig stas at den heteste spilleren i den største idretten i verden er oppvokst på Bryne. Men Haaland-feberen er også en anledning til å stille noen kritiske spørsmål.

21 år gamle Erling Braut Haaland fra Bryne er trolig verdens mest berømte nordmann akkurat nå. Det sier noe om hvilken global oppmerksomhet profesjonell fotball har at den unge idrettsmannen garantert vil bli gjenkjent av flere enn for eksempel Natos hyperaktuelle generalsekretær Jens Stoltenberg.

Da det etter måneder med spekulasjoner endelig ble bekreftet at den engelske Premier League-klubben Manchester City kjøper Haaland fra den tyske storklubben Borussia Dortmund, ble det også klart at Erling Braut Haaland tar steget inn i den absolutte eliten av globale kjendiser.

Tallene som omgir handelen er svimlende. Haalands kontrakt med Dortmund slår fast at han kan kjøpes ut for 750 millioner kroner. Det mest oppsiktsvekkende er ikke beløpet, men at trekvart milliard kroner for å sikre seg underskriften til en ekstremt talentfull, ung spiller som Haaland regnes som «billig».

Den totale rammen er dessuten mye høyere. For i tillegg til kjøpesummen mellom de to klubbene kommer Haalands lønn og bonuser og honorarer til hans agenter og rådgivere. Til og med tidligere klubber som Bryne og Molde vil få sin del av det økonomiske utbyttet. Opp under tre milliarder kroner kan bli rammen for en kontrakt med en lengde på fem år, blir det hevdet.

Erling Braut Haaland vil med andre ord bli ekstremt velstående. Han kommer til å tjene millioner av kroner hver uke, året rundt, i mange år framover.

Det som gjør dette mulig, er at Premier League og de andre store ligaene i Europa har skapt en forretningsmodell som er ekstremt lønnsom for de største klubbene. TV-rettighetene til de mest attraktive ligaene, samt superturneringen Champions League, genererer sammen med et enormt marked for supporterutstyr milliardomsetning. Både kampbilletter og TV-abonnementer blir dyrere for å holde tritt med utgiftene til spillere og trenere.

Denne modellen favoriserer lag som har rike eiere i ryggen, til tross for at det er laget et regelverk som til en viss grad forsøker å begrense hvor mye penger søkkrike eiere kan sprøyte inn i klubbene sine.

Manchester City ble et topplag da de ble kjøpt av Mansour bin Zayed Al Nahyan, visestatsminister i De forente arabiske emirater. Paris Saint Germain, Frankrikes sterkeste klubb, eies av emiren av Qatar. Skadeskutte Newcastle ble nylig kjøpt av et fond kontrollert av Saudia-Arabias leder, kronprins Mohammed bin Salman.

Disse tre landene har massive utfordringer knyttet til ytringsfrihet, demokrati, likestilling og økonomisk ulikhet. Er det rettferdig å knytte slike dilemmaer til Erling Braut Haaland? Kanskje ikke. Men noen vil gjøre det.

Dette, og mer til, vil 21-åringen som nå blir en global megastjerne måtte håndtere. Heldigvis virker det som om han har proffe folk rundt seg og hodet på rett plass. Det kommer han til å trenge.