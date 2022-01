Krigen nærmer seg

LEDER: En storkrig i Ukraina kan virke uunngåelig, gitt avstanden mellom Russlands krav og Natos «tilbud». En krig vil selvsagt også påvirke Norge.

En pro-russisk separatist lader et maskingevær i Luhansk-regionen på grensen mellom Ukraina og Russland tirsdag denne uka.

Russlands diktator Vladimir Putin har de siste månedene skapt en uhyre farlig situasjon, der faren for krig mellom Russland og Ukraina øker, nærmest time for time.

Russisk «kanonbåtdiplomati», der en stor militær oppbygging og stadig skarpere verbale trusler er kombinert med forhandlinger, og der avstanden mellom de russiske kravene og de «tilbudene» Nato kan gi er så stor som den er, likner til forveksling på opptakten til en lang rekke militære konflikter opp gjennom tidene.

Russland kan komme til å angripe Ukraina når som helst, og vil kunne ende som okkuperende makt i de østlige delene av landet. Det er heller ikke usannsynlig at Russland vil forsøke å styrte dagens ukrainske regjering og erstatte denne med marionettefigurer av den typen vi ser i dagens Hviterussland.

Putin ønsker forsikringer fra Nato-landene om at alliansen ikke vil ta opp nye medlemmer i Russlands nærmeste nabolag. Og forsikringer om at Russland skal ha siste ord i saker som angår disse landene. Altså ønsker Putin intet mindre enn å påtvinge Nato og EU en ny europeisk sikkerhetsorden.

Dette er mye mer enn hva Nato er villig til å gå med på, og det er vanskelig å tro at Putin selv mener at slike innrømmelser er realistiske. Det kan tyde på at krig hele tiden har vært Putins foretrukne løsning.

Å trekke seg uten å ha oppnådd noen ting vil få Putin til å framstå som svak og ettergivende

Putin vet selvsagt at krig i Ukraina vil utløse nye og strenge økonomiske straffetiltak mot Russland. Kanskje er de høye gassprisene og det strategiske overtaket Russland har på energisektoren i EU noe som likevel gjør at han mener at Russland kan klare å takle sanksjonene?

En krig med påfølgende økonomiske sanksjoner mot Russland vil høyst sannsynlig medføre at de skyhøye energiprisene i Europa, og dermed i Norge, vil forbli svært høye på ubestemt tid. Med folkelig press mot regjeringene i mange EU-land og her i Norge som resultat.

Vil Nato og USA kunne presse Putin til å gi seg? Det er dette mange håper på, men hvor realistisk er det? Putins utenrikspolitiske krumspring handler jo for en stor del om å skaffe seg folkelig støtte på hjemmebane. Å trekke seg uten å ha oppnådd noen ting vil få Putin til å framstå som svak og ettergivende.

En garanti fra Natos side om at Ukraina ikke vil kunne bli medlem kan være en vei til et kompromiss, men spørsmålet er om en slik ettergivenhet bare vil utløse nye trusler og nye krav fra Kreml.

Dette er med andre ord en dyp krise, og det er ikke lett å se for seg hvordan den skal kunne løses uten våpen.