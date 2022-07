Riset bak speilet

AFTENBLADET MENER: Etter 15 dager er streiken i SAS over. De har mye å lære av fagforeningskulturen i mange andre skandinaviske bedrifter.

Pilotstreiken i SAS førte til at over halvparten av selskapets avganger i Norge ble kansellert.

Det ble kaos i folks ferier. Noen kom seg ikke på ferie, andre kom seg ikke hjem. Likevel virker det som mange hadde sympati og forståelse for at 900 SAS-piloter streiket. For det var ikke først og fremst lønnskrav det gjaldt, men at lik tariff skulle gjelde alle pilotene i SAS. 560 av dem mistet jobben under pandemien, men med løfter om å få komme tilbake igjen når unntakstilstanden var over. Det gikk ikke helt slik. SAS opprettet to nye datterselskaper, SAS Connect og SAS link. Pilotene som hadde vært uten jobb under pandemien, måtte søke jobb der, på andre vilkår enn i hovedselskapet.

Den skandinaviske arbeidslivsmodellen står sterkt. At en fagforening streiker når modellen er truet, denne gangen ved at arbeidsgiver blir vel kreative for å unngå tidligere avtalte forpliktelser, er det gode grunner til å støtte.

I tillegg har vi selvsagt lange og viktige tradisjoner for å respektere streikeretten som en viktig del av arbeidslivet.

Avtalen som er inngått, sikrer at alle pilotene i SAS får samme vilkår. Samtidig går pilotene med på å ta et lønnskutt på fem prosent, og godta endringer i arbeidstiden. SAS må i stor grad tilpasse seg en annen type passasjerer enn før - de av oss som reiser på fritiden, mer enn de som reiser i jobben. Avtalen skal gjelde i fem år, mot de vanlige to årene i norsk arbeidsliv.

Økonomiprofessor Kalle Moene tror ikke dette siste vil ha noen smitteeffekt over til andre sektorer. Så minner han også om at SAS har en ganske utypisk fagforeningsstruktur. De er oppsplittet i mange fagforeninger, der hver enkelt alene kan få flyene satt på bakken. Det mer typiske i den skandinaviske modellen, er at fagforeningene samarbeider på tvers, og tar hensyn til alle. SAS er lite moderne i så måte, mener Moene, og viser til at det nærmest alltid pågår små eller store konflikter i SAS. De har rykte på seg for det.

Fagforeninger som samarbeider på tvers, skaper færre konflikter, men har ikke nødvendigvis mindre makt. Makt er å kunne få gjennomslag med en gang, sier Moene. Streikeretten er riset bak speilet, men den skal ikke brukes hele tiden, av hver og en.

At pilotene fikk gjennomslag for at alle i samme yrkesgruppe skal ha like vilkår i SAS, var viktig. Men skal SAS overleve som selskap, trengs en modernisering av fagforeningsstrukturen, som samler makten som ris bak speilet, mer enn som evigvarende konflikter.