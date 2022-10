Kongeparets floke

AFTENBLADET MENER: Kongehuset er avhengige av folks velvilje og tillit. Prinsesse Märtha Louise bør derfor slutte å representere dem, på udramatisk vis.

Fra arrangementet «Prinsessen og sjamanen» i Stavanger Hall i mai 2019. Også da var det mye debatt rundt parets kommersielle virksomhet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK, sier 51 prosent av de spurte at de synes prinsesse Märtha Louise skal slutte å ha offentlige oppdrag for kongefamilien. Bare 13 prosent synes det går fint. Resten svarer at de ikke vet, eller at de ikke har noen mening om det. Gapet mellom hvor mange som mener hun bør slutte og hvor få som synes det er fint hun representerer, er oppsiktsvekkende stort.

Folk ble også spurt om de hadde endret syn på kongehuset den siste tiden. 17 prosent svarte at de var mer negative nå enn før, og nær alle oppga Märtha Louise og Durek Verrett som årsak.

Kritikken mot Durek Verretts virksomhet blusset igjen opp da han fortalte på Instagram at han nektet å bli innlagt på sykehus i USA og få medisinsk hjelp da han hadde korona. Han dro hjem, og mener en medaljong gjorde ham frisk. Medaljongen bærer hans tegn, og selges på hjemmesiden hans for 222 dollar, eller omtrent 2150 kroner.

Han vil ikke selv svare på spørsmål om medaljongens helbredende kraft, men viser til de som har brukt den. Prinsesse Märtha Louise lar også være å svare, sist da hun var ute på kongelig oppdrag for Blindeforbundet nylig.

Tidligere i år sendte paret direkte fra Durek Verretts instagramkonto. En lang samtale, hvor de snakker om rasismen Verrett har møtt, kommer med råd om parforhold, og snakker om hvem de er. Blant annet sier Durek Verrett at de er på et høyere bevissthetsnivå, og er her for å sette dette bevissthetsnivået inn i verden. For vi er fanget i Matrix – en orden vi ikke selv ser. Prinsesse Märtha Louise sier hun kunne ikke vært mer enig.

Og selv om prinsessen har sluttet å bruke tittelen sin kommersielt, etter kritikken for noen år siden da turneen deres het «prinsessen og sjamanen», snakker Durek Verrett ofte om henne som «the princess». Det vil si, det er ikke noe klart skille mellom hva som er kommersielt og hva som er privat når paret bruker sosiale medier.

Kongeparet har vår fulle støtte og respekt for at de lar barna sine selv få velge sine livspartnere. Noe annet ville vært fullstendig umulig å forstå. Men det ryddigste og enkleste nå, ville være om prinsesse Märtha Louise sluttet å representere for de kongelige, og legger vekk prinsessetittelen.

Kongehuset er avhengige av folks velvilje og tillit, og kan vanskelig bli assosiert med salg av en medaljong som kan helbrede folk for korona, eller påstander om at kreft er selvpåført, også hos barn. De kan heller ikke fortsette å by på den beskyttelsen en kongelig tittel gir mot å måtte svare på kritikk, uten å bli tatt til inntekt for at sjaman Durek Verretts virke og påstander er uproblematiske for dem. Det er en floke Märtha Louise selv bør ta initiativ til å løse dem fra.