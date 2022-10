Justistragedien

AFTENBLADET MENER: Frifinnelsen av Viggo Kristiansen gjør Baneheia-saken til et av de verste tilfellene av justismord i norsk rettshistorie. Den kaller på omfattende selvransakelse - også i mediene.

Bare dager etter at det ble tatt ut en ny tiltale etter drapet på Birgitte Tengs i 1995, en sak der fetteren til Tengs først ble dømt og seinere frikjent, redegjorde riksadvokat Jørn Maurud for sin konklusjon i gjenopptakelsessaken til Viggo Kristiansen (43).

Kristiansen, som ble løslatt fra fengsel tidligere i år, har en sonet 21 års forvaringsdom, lovens strengeste straff, for drapene på to små jenter i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Han ble dømt sammen med sin kamerat Jan Helge Andersen, som i sin tilståelse hevdet at Kristiansen og han var sammen om drapene. Kristiansen har fra første stund nektet enhver befatning med saken.

Riksadvokaten, som er øverste leder for påtalemyndigheten, sier nå at den grundig gjennomgangen av bevisene mot Kristiansen, en gjennomgang som har vært helt uavhengig av de tidligere vurderingene som er gjort, gjør at han ikke er i tvil om at Kristiansen må frifinnes. Bevisene holder ikke.

Nye analyser av DNA fra åstedet gjør at det ikke er holdepunkt for å si at det må ha vært mer enn én gjerningsmann. Og en vurdering av mobilnettet i området gjør at Andersens forklaring om hans og Kristiansens bevegelser før drapene umulig kan stemme.

Dette gjør også at bevisverdien av Andersens forklaring svekkes. Eller for å si det med riksadvokatens ord: Andersens forklaring preges av «uriktigheter og manglende troverdighet».

Formelt sett er det som nå vil skje, at Borgarting lagmannsrett, som er domstolen som skal behandle Kristiansens gjenopptakelsessak, vil få en påstand om frifinnelse fra påtalemyndigheten. Deretter vil retten skrive en dom i tråd med den påstanden. Og med det vil Kristiansen være renvasket.

Men Kristiansens liv, hvor halvparten har blitt tilbragt i fengsel, får han selvsagt ikke tilbake.

Kristiansen er offer for denne tragedien.

De etterlatte etter de to drepte jentene er ofre for denne tragedien.

Og samfunnet er et offer, fordi saker som denne svekker tilliten vi må ha til at ingen skal risikere å bli straffet uten tilstrekkelige bevis.

Riksadvokaten, politidirektøren og statsadvokaten i Agder har alle gitt Viggo Kristiansen sin uforbeholdne unnskyldning. Det er selvsagt på sin plass. Men Kristiansen har også krav på en økonomisk oppreisning for den uretten som er begått mot ham. Kristiansens advokat Arvid Sjødin skal ha honnør for sin utrettelige kamp for sin klient.

En uavhengig granskning av saken, slik riksadvokaten selv tar til orde for, er også helt nødvendig. For denne saken må føre til læring og selvrefleksjon. Også vi i mediene bør reflektere over vår dekning av Baneheia-saken.