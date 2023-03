Unødvendig pengeinnsamling

AFTENBLADET MENER: Regjeringen burde gi organisasjoner som Pårørendesenteret mer forutsigbarhet gjennom en overgangsordning.

Else Kåss Furuseth er selv pårørende, og ber om midler til å fortsette driften av Pårørendesenteret.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I forbindelse med statsbudsjettet i fjor høst varslet regjeringen at de ønsket å legge om ordningen med å navngi, eller øremerke, organisasjoner på statsbudsjettet til å gjøre det søknadsbasert.

Bakgrunnen var at det de siste årene har blitt mer og mer vanlig at politikere «hilser hjem» gjennom å kjempe for tilskuddsmidler i statsbudsjettet til lokale organisasjoner eller organisasjoner de har en spesiell tilknytning til. Man måtte kjenne en politiker for å få penger.

Økt bruk av øremerking førte til at det ble mindre penger til de søknadsbaserte ordningene. Regjeringen ville derfor at flere organisasjoner heller skulle søke om tilskudd.

Pårørendesenteret i Stavanger er en av disse organisasjonene. I 2022 fikk senteret 6,5 millioner kroner i øremerket statstilskudd, men må nå søke og konkurrere med andre aktører for bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helse, rus og vold.

Vi mener fremdeles at det bare er rett og rimelig at det ikke skal være slik at øremerking av statlige midler skal være basert på vennskap og kjennskap.

Samtidig viser pengeproblemene Pårørendesenteret har nå at bekymringene for hva som ville skje da disse organisasjonene gikk fra å vite allerede på høsten hva neste års budsjett er, til å ikke vite noe som helst før etter behandling av søknaden til våren, var reelle bekymringer.

Frykten var blant annet at organisasjonene ville miste ansatte i denne ventetiden. Og nå er det nettopp det som skjer.

Pårørendesenteret har søkt om totalt 16 millioner fra to ulike potter hos direktoratet. Avslaget for de første 8 millionene kom tirsdag. Nå gjenstår avklaring på søknad om ytterligere 8 millioner. Svar ventes ikke før i juni. Ifølge daglig leder Unn Birkeland har de penger til lønn ut april. I mai er kontoen tom.

«Det er helt forferdelig at en overgangsordning ikke er på plass. Derfor bruker vi nå nærmest alle våre krefter på å få tak i penger i stedet for å hjelpe pårørende i hele Norge», sa Birkeland.

Nå må TV-profil Else Kåss Furuseth gå ut og oppfordre folk til å redde et pårørendesenter i akutt pengenød. Det burde strengt tatt være unødvendig akkurat nå. I overgangen mellom gammel og ny ordning, burde regjeringen i det minste ha sørget for en overgangsordning.