Hvem angrep Kreml?

AFTENBLADET MENER: Hva skulle ukrainerne tjene på å ramme Kreml, regjeringskvartalet i Moskva, med et droneangrep?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

ANGREPET NATT TIL ONSDAG skal ifølge russiske kilder ha vært et attentatforsøk mot president Vladimir Putin. Det ble visstnok delvis avverget av det russiske luftforsvaret.

Det er ikke godt å vite hva som er sant og usant, og kanskje er det ikke så viktig heller, sannheten er jo tross alt krigens første offer. Men det reiser en del spørsmål.

KAN RUSSERNE STÅ BAK det hele selv? Og i så fall: Hvorfor skulle de det?

Vel, det kan de ha flere grunner til. Et angrep mot det russiske maktapparatet kan fungere som et grønt lys for å eskalere situasjonen militært. For eksempel ved å bruke «attentatet» som argument for å ta i bruk taktiske atomvåpen, eller «hevne seg» ved å myrde Volodymyr Zelenskyj.

Hvis ideen med «attentatet» er å bruke det i propagandaøyemed, kan det tenkes at det vil styrke det russiske folkets patriotisme, og på den måten vekke mobiliseringsevnen i en ellers lunken befolkning. Underforstått at Russland er under angrep og må forsvare seg. Det kan samle folket foran feiringen av seieren under andre verdenskrig 9. mai.

I tillegg kan det tenkes at «attentatet» er ment som en beskjed til Vesten. En beskjed om at vi ikke må levere våpen til Ukraina som kan nå mål på russisk jord. Våpen som gjør Ukraina i stand til å være den angripende parten, i stedet for bare å forsvare sitt eget land mot russisk, militær aggresjon.

EN SLIK BESKJED kan være rettet mot våpenleveranseskeptikerne i Vesten på ytre høyre fløy i Europa, og i Det republikanske partiet i USA.

Men det er noe som skurrer med et slikt narrativ, for ønsker virkelig Kreml å fortelle at Russland og Moskva er så sårbare? Hvis Kreml kan rammes av ukrainske droner, kan man vel knapt føle seg trygg noe sted i Russland. Er ikke det å fortelle at det russiske forsvaret er ute av stand til å beskytte sine egne innbyggere?

Det kan umulig virke tillitvekkende for den jevne russer.

Er det da virkelig ukrainerne som står bak?

KYIV NEKTER for å ha initiert angrepet. På den annen side: De nekter kategorisk å stå bak angrep på russisk jord.

Om det virkelig er Ukrainas verk, føyer angrepet seg inn i en rekke luftangrep mot russiske mål i det siste, blant annet mot den russisk-okkuperte Krim-halvøya.

Dersom det er tilfelle, kan det tolkes som en melding til russerne om at de ikke skal føle seg trygge. Altså at «attentatet» først og fremst har en symbolsk betydning. Samtidig virker det smått surrealistisk at ukrainerne ville gjort noe sånt uten å varsle Washington og Brussel.

UKRAINA ER RAMMET av mange russiske rakettangrep nylig. Mens russiske tropper i beste fall kan holde stillingene på bakken, er det ventet en ukrainsk offensiv for å drive dem tilbake. Krigen er i ferd med å gå inn i det som kan bli en avgjørende fase.

Når det kommer til slagmarken, er det høyst usikkert om russerne er i stand til å svare med tyngre skyts enn de allerede har gjort. Med mindre Putin finner fram nøklene til atomarsenalet.