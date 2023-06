Ha tillit til lærere og skoleledelse

AFTENBLADET MENER: Vi må ha tillit til at lærere og skoleledelse gir elevene den undervisningen de har rett på.

Det virker som en overdrivelse å føre tilsyn med de videregående skolene.

Leder

Leder

«Vi er urolige for om elevene får den undervisningen de har rett på,» sa Hallgeir Bø, assisterende utdanningsdirektør hos Statsforvalteren, til Aftenbladet torsdag.

Bakgrunnen er at på noen videregående skoler tar undervisningen slutt lenge før siste dag i skoleruta. Utdanningsforbundet har opplevd at både lærere og elever stiller spørsmål rundt dette.

Nå har også Statsforvalteren kommet på banen. De vil be fylkeskommunen kommentere dette og be dem oppfylle sin plikt om internkontroll overfor skolene.

Elever på studiespesialisering har rett på 30 timer i uka i 38 uker, på yrkesfag er kravet 35 timer i uka. En viss fleksibilitet har skolene, så det må ikke være 190 skoledager. Men antallet timer må være oppfylt, ifølge Bø.

Åshild Knutzen, fylkeshovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet sa også at skoler kan velge å ha flere undervisningstimer per dag gjennom hele året, og slik sett komme opp i rett antall årstimer tidlig i juni.

Skolene har ulik praksis i juni. Noen få har undervisning til siste dag i skoleruta. Andre gir alternativ undervisning selv om de har gitt nok undervisningstimer. Og noen velger å gi elevene fri fordi nok undervisning er gitt, og fordi lærerne har eksamensoppdrag.

På Bryne videregående skole, som Aftenbladet skrev om forrige uke, hadde mange siste skoledag 2. juni.

Bryne-rektor Ingunn Folgerø forklarte at elevene allerede har fått alle timene de skal ha. Hun ville ikke kalle fridagene i juni for ferie, men eksamensperiode.

«De siste ukene brukes til forberedelser og avvikling av muntlig eksamen. Elever som ikke kommer opp i eksamen neste uke, har ikke mer tid på skolen bortsett fra avslutning,» sa Folgerø i forrige uke.

Spørsmålet er nå om det skal føres tilsyn med skolene for å finne ut om elevene har fått de timene de har rett på å få.

Skolene fikk et digitalt system for å registrere timer, Visma InSchool (VIS), fra skoleåret 2020/2021. Enkelte mener dette gjør det lettere å føre kontroll over timetall. Andre mener det er vanskelig å forstå.

Dersom det er forvirring rundt dette systemet, bør dette tas tak i. Men å sette i gang med et omfattende tilsyn på alle de videregående skolene i fylket virker som en overdrivelse.

Her må man stole på at rektorer og lærere klarer å ta avgjørelser og vurderinger som er best for sin skole og sine elever.