Hvorfor så hemmelig, Wirak?

AFTENBLADET MENER: Hvor mye reklame trenger egentlig de allerede hardt trafikkerte turistmagnetene i Lysefjorden? Og hvorfor dette hemmeligholdet om hvem som skal få bryte med vernebestemmelsene?

Sånn så det ut i november 2017, da Tom Cruise og «Mission Impossible» inntok og stengte tilgangen til Preikestolen.

Et ukjent selskap har på vegne av et annet ukjent selskap, gjennom tilretteleggeren Film In Norway, søkt om og fått tillatelse til å fly 124 helikopterturer inn i landskapsvernområdet ved Kjerag i Lysefjorden. Flygningene starter til uka.

Tillatelsen ble gitt mot anbefalingen til forvalteren av verneområdet. Styret, bestående av de 11 ordførerne i kommunene som området omfatter og representanter for Rogaland og Agder fylker, gikk dermed imot sin egen faglige leder.

Verneområdeforvalteren anbefalte styret å avslå de 124 helikopterlandingene Film in Norway har søkt om. Sandnes-ordfører Stanley Wirak ville godkjenne søknaden, med hjemmel i samme paragrafer som lå til grunn for avslaget.

Wiraks begrunnelse for å gi unntak for vernebestemmelsene er egentlig enkel: Dette er svære greier, en veldig spennende aktør som vil gjøre spektakulære opptak til en produksjon i global skala. Da må vi gjøre et unntak. Alle er like, men noen er likere enn andre.

Mon det. Vernebestemmelsene er der av en grunn. I Rogaland, hvor inngrepsfri natur er akutt mangelvare, skal vernebestemmelsene legge strenge begrensninger på naturinngrep og trafikk. Og nettopp derfor har Naturvernforbundet protestert mot avgjørelsen. Foreløpig til ingen nytte.

Superstjerna Tom Cruise gjør sine egne stunts, som da han hang utenfor kanten på Preikestolen i 2017. Hvem skal til Kjerag neste uke? Ingen vil si det.

Så kan det selvsagt innvendes at selv om 124 helikopterturer høres mye ut, er det unnagjort på en ukes tid, og flygningene skal skje på tider som skal skjerme fotturistene fra den verste trafikken. Og selvsagt kan en slik produksjon innebære «norgesreklame».

Spørsmålet kan stilles: Er «reklame» hva de allerede hardt trafikkerte turistmagnetene i Lysefjorden trenger? Instagram og sosiale medier for øvrig flommer over av bilder, og verdens fremste turistguider og reisebloggere har forlengst utropt de vestlandske fjordene til et av verdens vakreste steder. Mange steder, som på Preikestolen, Trolltunga og Kjerag, er utfordringen nå å håndtere den voldsomme trafikken.

Stanley Wirak vet hvem det er som har søkt, men kan ikke opplyse om det på grunn av at kontrakten med Film In Norway hindrer ham i å si mer enn at det er «et seriøst opplegg».

Vi kan ikke forstå at det skal være nødvendig med et slikt hemmelighold. Selskaper som krever spesialbehandling og unntak for bestemmelser som gjelder for alle andre, bør også kunne fortelle hvem de er. Da vil det også være enklere for oss som bor her å ta stilling til om dette er ok, eller noe vi burde ha sagt nei til.