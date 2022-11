Vold er aldri greit

AFTENBLADET MENER: Vi skjønner frustrasjonen blant ungdom som mener at ingenting skjer i klimakampen. Men vold, eller oppfordring til vold, er aldri en løsning.

Klimaaksjonistene Joachim Skahjem og Anne Klenge fra Stopp oljeletinga griset til Monolitten i Vigelandsanlegget nylig.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Klimaaktivist Joachim Skahjem sa på Debatten i NRK torsdag at han ikke ville utelukke bruk av vold i klimakampen, og at han trodde det kom til å skje. Skahjem var en av dem som griset til Monolitten i Frognerparken i Oslo forrige uke.

Da programleder Fredrik Solvang spurte hva det var snakk om, fikk han til svar at «man kan bli så kreativ man vil».

«Om man vil bruke Molotov-cocktail eller fyrstikk er jeg ikke så opptatt av. Poenget er at Equinor holder på et massedrapsprosjekt som er støttet av staten, og da må det norske folk få lov til å kjempe mot det», sa Skahjem. Og trakk paralleller til krigens motstandsmenn Gunnar Sønsteby og Max Manus.

Hans uttalelser ble møtt med kraftig motbør, blant annet fra Bellona-stifter Frederic Hauge.

Han mente det å ikke sette en grense ved vold «er alvorlig og er helt uakseptabelt og bør bekjempes på det sterkeste». Han mente Skahjems uttalelser er farlige fordi det kan få andre til å gjennomføre disse handlingene.

Også en rekke andre miljøvernorganisasjoner og klimaaktivister har tatt avstand fra vold som et virkemiddel i klima- og miljøsaken.

Det er forståelig at de unge som har engasjert seg i klimasaken, er frustrerte over at lite eller ingenting skjer. Det ble nettopp avholdt enda et klimatoppmøte, der landene ble enige om at å opprette et fond for tap og skade, men der ingenting ble konkretisert. Til tross for at FNs generalsekretær, António Guterres, kom med en kraftig advarsel før toppmøtet.

Det er lett å skjønne frustrasjonen over ikke å bli hørt. Og sivil ulydighet kan være et kraftig og noen ganger forsvarlig virkemiddel, som også de gamle miljøvernerne, som Frederic Hauge selv, med hell har tatt i bruk.

Skahjem har tidligere aksjonert sammen med gruppen Stopp Oljeletinga, som har både tilgriset kunstverk og limt seg fast steder. Etter uttalelsene om bruk av vold i klimakampen, sa Skahjem fredag at han ville forlate organisasjonen.

Klima- og miljøsaken har ingenting å vinne på at vold legitimeres som et virkemiddel. Tvert imot. Denne type legitimering kan føre til at folk tar avstand fra saken.

Og det kan, som Hauge påpekte, trigge ekstremister som kan bruke klimasaken som en unnskyldning for å begå forferdelige handlinger.