Kong Harald og dronning Sonja har vært på reise til Chile. Under hele besøket har de møtt på demonstranter.

Flere organisasjoner har vært involvert. Og det de demonstrerer mot er norske oppdrettsselskaper som er tilstede og investerer tungt i nye områder i landet.

Juan Carlos Cardenas, som leder organisasjonen Centro Ecoceanos Chile, mener at de norske oppdrettsselskapene har doble standarder. Høye standarder på miljø, sanitære forhold og arbeidsvilkår i Norge, men ikke i Chile.

David Esteban Alday Chiguai fra yaganer-samfunnet, verdens sørligste urfolk, overleverte et brev til kongeparet der de ber om at noen skal lytte til dem.

Andre eksempler

Det finnes også andre eksempler på at norske selskaper har hisset på seg både lokalbefolkning og urbefolkning gjennom å «bare følge alle krav og regler» for det landet de er tilstede i. Ett eksempel er Equinors konflikter i Australbukta, New Zealand og Canada.

Samtidig er det eksempler fra Equinor som viser at det godt går an å ikke bare slavisk følge lokale lover og regler i det landet man opererer i.

Ett av dem er selskapets strategi om å stoppe fakling. I Norge er det forbud mot fakling bortsett fra av sikkerhetshensyn. Men også i land der det ikke er forbud jobber Equinor for å stoppe fakling innen 2030.

Norwegian energy partners (tidligere Intsok og Intpow) er en organisasjon som hjelper norske selskaper i energibransjen å etablere seg i andre land. De stiller høye krav til blant annet anikorrupsjon til selskapene de er assosiert med.

Bestepraksis

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) kommenterte at det er Chile som må sette standarden for de chilenske selskapene, og at han venter at de norske selskapene følger de gjeldende reglene i det landet de opererer i.

Samtidig sier han at selskapene selv mener at standardene i Chile bør bli høyere.

Dronning Sonja sa at vi må lytte til bekymringene fra demonstrantene. Det har hun helt rett i.

Norske selskaper skryter ofte av at de er best i verden på det de driver med. Da må det være fullt mulig å gå foran med det som kalles bestepraksis (best practice), og være med på å sette en høyere standard enn akkurat det som er påkrevd, også når de investerer i utlandet.