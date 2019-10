LEDER: Vi berømmer Arne Viste for hans sivile mot.

Mandag startet rettsaken mot solamannen Arne Viste. Han er tiltalt for brudd på utlendingsloven. Siden 2015 har han gjennom bemanningsbyrået Plog AS gitt såkalte ureturnerbare asylsøkere jobb. Gjennom fire år har han utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere.

– Jeg vil ha en praksisendring i Norge slik at alle de ureturnerbare asylsøkerne får innfridd sine grunnleggende rettigheter til arbeid og til å forsørge seg selv, sier Viste selv.

I 2011 vedtok et bredt politiske flertall på Stortinget at ureturnerbare skulle fratas retten til å arbeide. De får tak over hodet, litt under 60 kroner dagen å leve for, men har ikke lov til å gå på skole eller jobbe, og har heller ikke krav på helsehjelp utover akutt, livsnødvendig hjelp.

Hvor mange ureturnerbare som oppholder seg i Norge, er usikkert. Ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) ligger tallet mellom 3000 og 5000.

Dette er mennesker som har fått avslag på søknaden om opphold i Norge, men som ikke kan tvangsreturneres til hjemlandet. Enten fordi de er statsløse, eller fordi forholdene i hjemlandet er slik at Norge ikke kan sende dem tilbake. Tanken er da å gjøre det så uutholdelig å oppholde seg her at de til slutt selv velger å reise tilbake likevel.

Norge har selvsagt forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen, som er en del av norsk lovverk. Dersom utlendingsloven kommer i konflikt med menneskerettighetene, skal menneskerettighetene tillegges mest vekt.

Likevel har vi de siste årene vent oss til at «innvandringsregulerende» hensyn i svært stor grad trumfer andre hensyn. At innvandringspolitikken må virke avskrekkende, nesten for enhver pris, har for lengst vunnet fram som det mest rasjonelle argumentet i slike saker. Innvendinger mot det, høres fort naive ut.

Det er ikke så enkelt. I et sivilisert samfunn må det finnes en grense for hvor dårlig man behandler mennesker, hvor usynlige man gjør dem, og hvor utstøtte de kan bli.

Arne Viste risikerer bøter eller fengsel i inntil to år. Mens rettsaken pågår, vil disse ellers usynlige bli synlige for oss. Vi bør diskutere politikken bak behandlingen de får. Det koster et land dyrt å akseptere at noen mennesker kan behandles umenneskelig. Vi må igjen diskutere hvor de grensene skal gå.