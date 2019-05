Britisk nedsmelting

Theresa May trekker seg som leder for det konservative partiet i Storbritannia 7. juni. Statsministeren ble til slutt slitt ned av belastningen ved å lede en regjering og en parlamentarisk gruppe som prøver å gå i flere retninger samtidig. Som de fleste vil vite, er det umulig.

Men det har ikke hindret det konservative partiet fra å forsøke.

Stridens kjerne handler som de fleste vet om betingelsene for den britiske utmeldelsen fra EU. Som i Norge i 1972 og 1994 stemte et flertall av den britiske befolkningen sommeren 2016 for å si nei til Den europeiske unionen.

Men til forskjell fra Norge skal Storbritannia, som har vært medlem siden 1973, melde seg ut av unionen. Betingelsene for denne utmeldelsen er årsaken til det politiske kaoset i det som er Norges viktigste handelspartner.

Komplisert

Som det meste annet i britisk politikk er valg av ny partileder i det konservative partiet en komplisert affære. Listen over nominerte kandidater blir stemt over blant partiets parlamentsmedlemmer. Til slutt står man igjen med to kandidater. Dette kan ta opp til en uke å gjennomføre.

Partiets medlemmer deltar deretter i en skriftlig avstemning. Det betyr i praksis at rundt 120.000 personer avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Storbritannias befolkning er på rundt 66 millioner.

Prosessen er antatt å være ferdig i løpet av juli.

Ifølge britiske medier og eksperter på britisk politikk er det Londons tidligere ordfører, den nylig avgåtte utenriksministeren Boris Johnson, som later til å ligge best an til å overta etter May. Johnson trakk seg fra regjeringen fordi han er motstander av en avtale med EU. Han og hans tilhengere ivrer for at Storbritannia skal bryte tvert med EU og ikke inngå noen kompromisser.

Ikke kompliment

Johnson blir ofte sammenliknet med Donald Trump, og det er ikke ment som en kompliment. Johnson har vist seg å ha et omtrent like lettvint forhold til sannheten som Trump, men velgernes appetitt på politiske klovner har selvsagt en årsak. De etablerte partiene og deres karrierepolitikere har et tynnslitt rykte etter tiår med økonomisk stagnasjon og økende ulikhet.

Med Johnson i førersetet vil britisk politikk gå fra kaos til fullstendig kaos. Det bør bekymre Erna Solberg.