I år har Tine fire ulike jule-design på melkekartongene sine. De spiller på fjøsnisser og dermed folketro. Motivene er detaljrike, du kan bruke flere desembermorgener på samme kartong før du har sett alt.

Reaksjoner

Noen bønder har reagert på at Tine har tillatt en ulv som hyler mot månen tegnet inn i dette. Lederen i rovviltnemnda til Norsk Bonde- og småbrukerlag, Marius Røer Andersen, hevder i et intervju med TV2 at det går utover den mentale helsen til bøndene, og mener folk slutter med sauedrift på grunn av slike episoder. Ann Merete Furuberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, syns motivet er helt forferdelig, og Sps Sandra Borch mener ulven ikke har noe med julen å gjøre.

Også på Tines Facebookside ligger det mange reaksjoner. Tines slagord «På lag med bonden» får gjennomgå, en spør om det har rablet fullstendig, en annen mener det er respektløst overfor de bøndene som sliter med disse dyra.

Nedslående

Det er en ganske nedslående spiral her. Noen blir krenket, noen nasjonale medier lar dem snakke enda høyere enn de selv klarte på Facebook, andre tar disse noen til inntekt for en stor gruppe, og så har vi det gående.

I alle leire blir noen såret, krenket eller fornærmet når andre ikke tar det de måtte mene er tilstrekkelig hensyn til deres spesielle situasjon. Det gjelder ikke bønder mer enn andre, det er bare et tannløst tegn i tiden.

Å bli høylydt fornærmet i et åpent demokrati er man selvsagt i sin fulle rett til. Men derfra til å mene at andre skal endre eller fjerne det som måtte føles sårende for akkurat deg fra akkurat den i akkurat din situasjon, det er ganske håpløst.

Ulven som er tegnet inn på melkekartongen, har like lite å gjøre med virkeligheten som fjøsnissene på samme kartong. Det er folketro, overtro og eventyr. Der ulven rett som det er kan dukke opp, men han kommer sjelden fra det som noe annet enn en ganske farlig og ganske dum kjeltring.

Oppløftende

Det mest oppløftende her er Tines egen reaksjon. «At jula 2017 eventuelt skal bli husket som jula da Tine trakk tilbake melkekartonger på grunn av et fjøsnisse-eventyr satser vi ikke på,» skriver kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i en e-post til VG.

Takk for det, Tine. Med tidlig ønske fra oss om en fredelig jul.