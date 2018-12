«Presidenten har rett til å ha en forsvarsminister som har syn som samsvarer med sine», skrev USAs forsvarsminister Jim Mattis i sitt avskjedsbrev til president Donald Trump.

Han meldte sin avgang tidligere denne måneden, etter at Trump sa han ville begynne å trekke amerikanske styrker ut av Syria, og samtidig kalle hjem 7000 soldater fra Afghanistan.

Presset ut

Mattis skulle egentlig sitte som forsvarsminister ut februar neste år, men ble presset av Trump til å gå av 1. januar. Nå skal nestkommanderende i forsvarsdepartementet Patrick Shanahan ta over midlertidig.

Mattis, en 68 år gammel pensjonert general i det amerikanske forsvaret, har vært forsvarsminister siden Trump tok over som president. Han har vært regnet som en stabil styrke i en ellers kaotisk regjering.

Derfor uttrykte både republikanere og demokrater bekymring da det ble klart at han skal gå av.

Demokraten Adam Smith uttalte at Trump har plassert USA i en mer risikofylt posisjon gjennom å sette inn Shanahan midlertidig, i stedet for å sikre stabilitet før en ny forsvarsminister tar over. Shanahan, en tidligere Boeing-leder, har ikke den omfattende forståelsen av globale sikkerhetstrusler som Mattis har, mener Smith.

Ustabilt

Som forsvarsminister har Mattis hele tiden stått støtt på at Nato er viktig både for Europa og USA. I en rekke Twitter-meldinger har Trump kommet med sterk kritikk av Mattis’ støtte til Nato. Han hevdet at USA subsidierer militæret i «mange rike land», og at dette er noe han nå gjør noe med.

At Mattis forsvinner ut og Trump nå får mer kontroll på forsvarspolitikken, er ikke godt nytt for verken Nato eller Norge. I vårt naboland i øst rasler president Vladimir Putin med sablene. På torsdag presenterte han et nytt «uslåelig» missilsystem. Det russiske luftforsvaret har testet landets nye hypersoniske missilvåpen «Avantgard», og sier de vil ta dette i bruk allerede neste år.

Mattis har vært den som har sørget for at USAs forsvarspolitikk har vært gjenkjennelig og stabil, og som har klart å holde blant annet Russland i tøylene.

Faren er nå at Trump velger en forsvarsminister som støtter ham, og at alt blir like usikkert som Trumps egen forsvarspolitikk.