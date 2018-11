Leder: På tide med et felles nasjonalt regelverk for de aller svakeste

Denne uken viste NRK Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp». Den handler om Mona Anita Espedal fra Sandnes.

Espedal lever i dag blant annet med traumer og hørselsskader som følge av vold i barndommen. Til tross for utallige bekymringsmeldinger, tok det flere år før barnevernet grep inn.

De siste 15 årene har det blitt opprettet lokale oppreisningsordninger i over 300 kommuner og fylkeskommuner. Men gjennom dokumentaren får vi vite at det er store variasjoner mellom kommunenes ordninger.

100 norske kommuner har ikke engang en ordning for oppreisning etter omsorgssvikt.

Store forskjeller

Det er store forskjeller i utbetalinger, og i når ordningene gjelder fra og hvem de gjelder for.

I saker som omhandler enkeltskjebner, er det enda vanskeligere å få oppreisning enn for de som har blitt sviktet av en institusjon. Da ligger bevisbyrden på offeret, som må sannsynliggjøre at man har blitt utsatt for urett.

Etter en lang kamp tilbød Sandnes kommune til slutt Espedal oppreisning. I broren Sven og søsteren Cecilies saker, har ikke kommunen erkjent skyld.

Rettferdighet

Nå kjemper Espedal for rettferdighet for sine søsken og andre som opplever det samme. Også politisk, for å få endringer i regelverket.

Stiftelsen Rettferd for taperne har i flere år jobbet for å endre lovverket. Nestleder i KrF, Olaug Bollestad er en av de politikerne som har engasjert seg i saken. Og etter innspill fra stiftelsen og inspirasjon fra Espedals sak bestemte partiet seg for å fremme et forslag om fullstendig gjennomgang av alle ordninger. Saken skal opp til behandling i høst.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) uttalte til NRK i dokumentaren at dette var kommunenes ansvar. I etterkant har hun lagt til at hun åpner døra litt for en gjennomgang. Og at hun vil ha samtaler med KrF.

Gjennomgang

NRKs Brennpunkt viser at det norske samfunnet her svikter de aller svakeste i samfunnet. Dette handler om barn som har fått sin barndom ødelagt, og som hele resten av sitt liv vil slite med følgene av vold i hjemmet.

At ordfører Christine Sagen Helgø (H) nå sier at Stavanger kommune kan ta et nasjonalt ansvar for et felles regelverk for oppreisning for tapt barndom, og oppfølgingen av dette, er svært positivt.

Det kan ikke være sånn at de som er ofre for denne type svikt, behandles ulikt alt etter hvilken kommune de bor i. Derfor er på tide med en gjennomgang av dette regelverket.