Aftenbladet mener: Sjakk-VM i Stavanger bør være mulig

Om to år, i 2020, skal verdensmester Magnus Carlsen (28) igjen sette seg til brettet for å møte en utfordrer til tittelen. Etter at Carlsen slo daværende verdensmester Viswanathan Anand på hjemmebane i India i 2013, har han tre ganger forsvart tittelen. Dermed nærmer Carlsen seg nok en rekord. Han har en realistisk mulighet til å bli den verdensmesteren i sjakk som har forsvart tittelen flest ganger.

Det utrolige ved at verdensmesteren i sjakk er norsk har allerede blitt utnyttet av Norway Chess og primus motor Kjell Madland. Sjakkturneringen i Stavanger har satt rekorder, blant annet ved å samle tidenes sterkeste felt av spillere til turnering. Det er ingenting som tilsier at Madland og hans team ikke skal kunne avvikle en vellykket verdensmesterduell.

Madland selv anslår kostnaden ved å arrangere et VM til mellom 40 og 50 millioner kroner. Det er mye penger, men det bør heller ikke være et urealistisk mål å skaffe en slik sum til veie ved en kombinasjon av private sponsorater og offentlige tilskudd og garantier.

Magnus Carlsen, verdens sterkeste spiller gjennom tidene, er et unikt sponsorobjekt i en idrett som følges med stor interesse over store deler av verden, inkludert verdens mest folkerike land, Kina og India. Dette er land hvor norsk næringsliv har store og langsiktige interesser.

Selskaper som Equinor, Telenor, Norsk Hydro, Yara og norske sjømateksportører vil fort kunne se strategiske fordeler ved å assosieres med et verdensmesterskap i sjakk. Men for slike selskaper vil det også ha betydning at alt det forretningsmessige ved arrangementet er underlagt regler om åpenhet.

Det er nemlig ikke til å stikke under en stol at det internasjonale sjakkforbundet FIDE har en broket historie, der samarbeid med korrupte og lukkede regimer har vært en gjennomgangstone. Selve tildelingsrundene for tidligere mesterskap har også vært lukket, noe som har gjort det umulig for den norske stat å ta del.

Rettighetene til VM ligger hos selskapet Agon, som er registrert i skatteparadiset Jersey og eid av forretningsmannen Ilya Merenzon. Det vil være av stor betydning for norske sponsorer og det offentlige at FIDE og Agon demonstrerer at de akter å åpne opp rundt tildelingen.