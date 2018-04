Frode Berg har vært delaktig i spionvirksomhet i Russland. Saken er pinlig for Norge

Da Frode Berg, en 62 år gammel pensjonert grenseinspektør fra Finnmark, ble arrestert i Moskva i fjor, reagerte mange med vantro. Anklagene mot Berg om spionasje måtte da være en fabrikasjon, russisk paranoia av verste merke. Berg var åpenbart utsatt for et komplott. Berg selv sa at han ikke ante hvorfor han var arrestert. Han gråt i retten.

Og denne versjonen fortsatte Berg å insistere på, inntil hans advokater plutselig endret taktikk. Mandag kunne de røpe at visst hadde Berg jobbet for norske myndigheter, nærmere bestemt den militære etterretningstjenesten. Ikke som spion, riktignok, men som kurer. Han hadde tatt imot konvolutter som han skulle postlegge eller overlevere på sine besøk i Russland. Disse konvoluttene skal blant annet ha inneholdt penger som ble brukt til å betale informanter for opplysninger om hemmelige russiske marinebaser.

Forsvarere: Frode Berg var i Moskva på oppdrag for Etterretningstjenesten

Den militære E-tjenesten nekter selvsagt å kommentere de oppsiktsvekkende opplysningene fra Bergs forsvarere. E-tjenesten viser bare videre til Utenriksdepartementet, og sier at Bergs tilfelle er en konsulær sak, altså en sak som må håndteres via de ordinære diplomatiske kanaler, slik alle norske statsborgere får hjelp når de havner i trøbbel utenlands.

Dette standardsvaret tyder på at de norske militære spionene akter å vaske sine hender. Berg kan ofres for å beskytte hemmelighetene.

Det er foreløpig ukjent hva Berg visste om den virksomheten han var en del av. Det er lite trolig at Bergs versjon av begivenhetene er uttømmende og endelig. Det er mer trolig at han og hans forsvarere prøver å tegne et stakkarslig bilde av hans engasjement i saken. Han ble presset, han visste ikke hva konvoluttene inneholdt, han var bare en budbringer. Slik kan de håpe at han får en noenlunde mild straff.

Saken er selvsagt pinlig for Norge og regjeringen Solberg, men bør også være en vekker for norsk presse. Det er nesten rart at det skulle ta så lang tid før mediene ble villige til å erkjenne at Norge spionerer på Russland, akkurat som Russland spionerer på oss. Dette spillet er vi så absolutt en del av, enten det er på egen kjøl eller på oppdrag fra USA eller andre allierte.

Informasjon er valutaen i dette markedet, og hvis Norge ikke har noe å legge på bordet, kan vi heller ikke regne med å få noe i bytte.