Ja til enklere hverdag – ikke fjern 350-kronersgrensen

Det var i 2014 den avgiftsfrie grensen for import ble hevet fra 200 til 350 kroner. Beløpet hadde stått stille i flere år, så langt på vei kompenserte endringen bare for prisstigning, særlig når vi tar i betraktning at fraktutgiftene også ble en del av beløpet på 350.

Endringen kom etter flere år der forbrukere hadde pekt på alt det meningsløse styret det førte med seg å kjøpe noen småting fra utlandet. Det var for eksempel ganske krevende for en Manchester United-supporter å kjøpe en T-skjorte med emblemet til favorittlaget, dersom den kostet 225 kroner.

Det tok tid og det kostet penger. Det gjør det fortsatt for varer over 350 kroner. Selv om Tollvesenet stadig har utviklet brukbare løsninger for egenfortolling, er det få som bruker dem og mellomleddene tar seg godt betalt for arbeidet.

Endringen førte iallfall til et enklere, mindre byråkratisk Norge og det gav en enklere hverdag for forbrukerne. Det opprinnelige budsjettforslaget i 2014 lød for øvrig på 500 kroner, men dessverre forsvant noe i budsjettforhandlingene.

Når vi lytter til næringslivet og særlig næringsorganisasjonen Virke, får vi inntrykk av at 350-kronersgrensen er det verste som har skjedd landet siden 2. verdenskrig. Det meldes om store tap i både kroner og arbeidsplasser, selv om eksemplene er temmelig anekdotiske.

Men politikerne har gått på limpinnen. De tror det er en vinnersak å fjerne dette beløpet. Denne uken har for eksempel KrF øst seg voldsomt opp og lovet å fjerne grensen. De har vært med på å innføre en politikk som har vært til gunst for velgerne. Politikken har virket, og det er tydeligvis et sjokk for finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad og partifellene hans.

Årets sterkt økede sukkeravgift har selvsagt bidratt til å fyre opp debatten, fordi mange syns det er gøy å handle småkvanta med billig brus og godteri fra utlandet, der disse avgiftene ikke fins.

Samtidig som vi diskuterer disse lusne 350 kronene, har over en million nordmenn god anledning til ukentlig å kjøre over grensen til Sverige og harryhandle for tusenvis av kroner. En forhøyd avgiftsgrense har gjort det mulig også for vestlendinger å ta del i grensehandelen, men først og fremst handler jo dette om en enkel måte å få tak i ting som ikke er så lett tilgjengelige i Norge.

Problemet er altså ikke 350-kronersgrensen, men at politikerne tror at sterke næringsinteresser representerer alle velgerne. Problemet er også at politikerne fortsatt har problemer med å ta innover seg at netthandel er kommet for å bli, at handel over grensene vil øke og at de vil medisinere noe som ikke er sykt.

La nå den 350-kronersgrensen ligge.

Stadig flere kjøper mat og elektronikk på nett